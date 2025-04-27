Що потрібно зробити з полуницею вже зараз, щоб ягоди були здоровими і солодкими

Цього літа плодоношення ягід буде нескінченним

Весна — це час, коли полуниця починає відходити від сплячки після зими. Саме зараз, у теплу сонячну погоду, важливо правильно підготувати рослини, щоб улітку отримати багатий урожай — зі здоровими та солодкими ягодами.

У багатьох дачників на городі росте ремонтантна полуниця, яка здатна давати врожай кілька разів за сезон. Щоб отримати смачні плоди, достатньо зробити з рослиною кілька важливих, але найпростіших маніпуляцій.

Що потрібно зробити з полуницею навесні

Багатьом сортам ремонтантних полуниць потрібно провести важливу процедуру — видалення весняних квітконосів. Це допомагає запобігти ранньому плодоношенню і дозволить кущу заощадити сили та зосередитися на повноцінному розвитку.

Другий етап формування плодів буде інтенсивнішим. До кінця літа або початку осені ви зможете легко зібрати рясний урожай великих, соковитих та смачних ягід.

Зазначимо, що для великої врожайності та захисту рослин від шкідників треба не лише правильно доглядати їх. Раніше "Телеграф" розповідав, що не можна садити поряд із полуницею на грядці.