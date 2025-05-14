Попелиця не пройде! Чим, коли і як потрібно обробляти рослини від небезпечного шкідника

Цей метод — єдина ефективна зброя проти попелиці

Попелицю по праву можна назвати одним із найнебезпечніших шкідників, яка завдає шкоди практично всім рослинам. Особливо вона "любить" знищувати пагони, що ростуть, молоде листя, бутони та плоди.

З’являється попелиця непомітно, але швидко поширюється по всьому саду. Вона сильно послаблює рослини, а також є переносником безлічі небезпечних вірусів, пише actualno.

Як позбутися попелиці

Інсектициди є єдиним ефективним і надійним засобом боротьби з попелицею. Якщо ваші посіви щорічно страждають від цього шкідника, обробку інсектицидами слід розпочинати ще до виявлення самої попелиці. Інсектицид має ряд дуже важливих переваг:

діють швидко при безпосередньому контакті зі шкідниками (3-4 години);

не змивається під дощем протягом 6-8 годин після обробки;

проникає в листя та молоді пагони;

забезпечує надійний захист протягом 2-3 тижнів.

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Завдяки цим якостям інсектицид відразу знищує найактивнішу частину популяції, а надалі й тих комах, які уникнули прямого контакту з препаратом. Через тривалість дії інсектициду уражаються і личинки, які з’являються значно пізніше початку лікування.

Як обробляти рослини від попелиці

Картоплю та квітучі багаторічні рослини обробляють один раз у період вегетації – при першому виявленні шкідників. Повторні обробки спрямовані на знищення пізніх поколінь та шкідників, що зимують. Це дозволить значно скоротити загальну чисельність попелиці наступного року і навіть повністю її знищити.

Обробку рослин проводять увечері після заходу сонця, за відсутності або дуже слабкого вітру. Робочий розчин слід використовувати одразу після приготування. Препарат не фітотоксичний при використанні в рекомендованих концентраціях. Для захисту бджіл не рекомендується обприскувати квітучі культури.

Є ще один спосіб уберегти рослини від шкідників. Раніше ми писали, як кориця бореться із пліснявою в саду.