Не смійте кидати це у компост, інакше все піде прахом
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Ці відходи приваблюють шкідників та "погані" бактерії
Багато дачників мають взимку та влітку на своїх ділянках компостні ями – це практичний спосіб перероблювання органічних відходів, який дає змогу отримати екологічно чисте добриво. Однак є продукти, які завдають шкоди, отруюючи компост.
Натуральні відходи покращують структуру ґрунту, утримують вологу та поживні речовини, а також сприяють залученню корисних мікроорганізмів. Але наявність компостної ями ще не означає, що в неї можна закидати все, що завгодно. Існують продукти, переробляти які у компостній ямі категорично не рекомендується.
Що не можна кидати в компостну яму
- Молочні продукти (молоко, йогурт, сир, масло, сметана) вони можуть приваблювати шкідників. Те ж саме відноситься до жирів та олій.
- М’ясо, рибу, яйця, м’ясні та пташині відходи – сприяють розмноженню бактерій, створюють неприємні запахи та можуть привабити гризунів, включаючи щурів.
- Глянцевий папір (журнали, ламіновані листи) містять речовини, шкідливі для органіки. Можна додавати газетний папір.
- Оброблену деревину (лаки, фарби, пропитки)
- Рослини з ознаками хвороб, бур’яни з насінням
- Фекалії котів та собак
Зазначимо, що з настанням теплих днів настає ідеальний момент для посадки розсади огірків у відкритий ґрунт. Ми писали, чим підживити свіжі посіви.