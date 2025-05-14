Тля не пройдет! Чем, когда и как нужно обрабатывать растения от опасного вредителя

Этот метод — единственное эффективное оружие против тли

Тлю по праву можно назвать одним из самых опасных вредителей, которая наносит вред практически всем растениям. Особенно она "любит" уничтожать растущие побеги, молодые листья, бутоны и плоды.

Появляется тля незаметно, но быстро распространяется по всему саду. Она сильно ослабляет растения, а также является переносчиком множества опасных вирусов, пишет actualno. Домашние средства, обычно называемые народными, могут показаться весьма эффективными, но зачастую носят они очень краткосрочный эффект.

Как избавиться от тли

Инсектициды являются единственным эффективным и надежным средством борьбы с тлей. Если ваши посевы ежегодно страдают от этого вредителя, обработку инсектицидами следует начинать еще до обнаружения самой тли. Инсектицид имеет ряд очень важных преимуществ:

действуют быстро при непосредственном контакте с вредителями (3-4 часа);

не смывается под дождем в течение 6-8 часов после обработки;

проникает в листья и молодые побеги;

обеспечивает надежную защиту в течение 2-3 недель.

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Благодаря этим качествам инсектицид сразу уничтожает наиболее активную часть популяции, а в дальнейшем и тех насекомых, которые избежали прямого контакта с препаратом. Из-за длительности действия инсектицида поражаются и личинки, которые появляются значительно позже начала лечения.

Как обрабатывать растения от тли

Картофель и цветущие многолетние растения обрабатывают один раз в период вегетации — при первом обнаружении вредителей. Повторные обработки направлены на уничтожение поздних поколений и зимующих вредителей. Это позволит значительно сократить общую численность тли в следующем году или даже полностью ее уничтожить.

Обработку растений проводят вечером после захода солнца, при отсутствии или очень слабом ветре. Рабочий раствор следует использовать сразу после приготовления. Препарат не фитотоксичен при использовании в рекомендуемых концентрациях. Для защиты пчел не рекомендуется опрыскивать цветущие культуры.

Есть еще один способ уберечь растения от вредителей. Ранее мы писали, как корица борется с плесенью в саду.