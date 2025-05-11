Гнилий урожай забезпечено: чим у жодному разі не можна поливати рослини

Є 7 овочів, яким це підживлення приносить тільки шкоду

Для успішного вирощування будь-яких овочевих культур необхідно регулярно вносити добрива. Це дозволяє забезпечити рослини всіма необхідними мікроелементами на кожному етапі їх зростання, щоб у результаті отримати рясний урожай. Але не всім підходить однакове підживлення.

Дріжджове добриво не варто застосовувати для бульбових та коренеплодів, оскільки воно може призвести до утворення пухких, деформованих плодів. Також вони погано піддаватимуться зберіганню, пише sad.net.

Кому шкідливі дріжджі

Таке підживлення рослин може негативно позначитися на таких культурах, як буряк, картопля, морква, цибуля, редис, редька та часник. Фахівці попереджають, що плоди можуть зрости деформованими і втратити свій смак та соковитість.

Якщо говорити про термін зберігання, то врожай, який не переносить дріжджі, довго не пролежить. Ба більше, через порушення у його розвитку такі плоди можуть стати шкідливими та непридатними до вживання.

Якщо говорити про підживлення, то серед них є дуже корисні варіанти. Раніше ми писали, чим удобрити посаджені огірки, не використовуючи "хімії".