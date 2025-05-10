Досвідчені дачники поливають свій сад корицею — результат здивує навіть новачків

Це небезпечне захворювання зникне з вашого саду вмить

Багато господинь додають корицю у випічку, проте вона може бути корисною і в садівництві — завдяки своїм природним властивостям. Її запах відлякує деяких шкідників, вона підходить для обробки пошкоджених ділянок рослин, сприяє їхньому загоєнню. На відміну від хімічних засобів, що містять агресивні компоненти та потенційно небезпечні для екосистеми ділянки, кориця є безпечною альтернативою.

Ароматна пряність здатна захистити рослини, які були уражені пліснявою, пише utopia. Застосування розчину з корицею допомагає запобігти розвитку грибкового захворювання або впоратися з зараженням, що вже виникло.

Рецепт розчину кориці для рослин

Змішайте 1 столову ложку меленої кориці із 5 літрами теплої води, ретельно перемішайте. Залиште розчин на кілька годин для настоювання. Отриманим настоєм можна поливати заражений грунт з лійки або обприскувати пошкоджене листя рослин.

Фото: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Кориця підходить й для догляду за кімнатними рослинами: при появі плісняви в горщиках можна або полити землю розчином, або акуратно посипати цвілі ділянки сухою пряністю.

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