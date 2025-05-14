Коли садити перець, щоб отримати великий урожай у 2025 році
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Є певні правила посадки перцю
Травень — час саджання різних овочів, зокрема перців. Їх нелегко вирощувати через особливі вимоги у догляді. Однак перш за все важливо знати, коли садити перець у відкритий ґрунт. Також ми розповідали, коли оптимально садити кріп.
Перець любить тепло, тому поспішати з його посадкою не варто. Якщо температура опускається нижче +12 °C, тоді існують ризики, що рослина просто загине. "Телеграф" розповість, коли можна садити перець, аби отримати великий урожай.
Коли найкраще садити перець у 2025 році
Ідеально саджати овоч, коли температура землі тримається на рівні до +15−18°C. Такий режим у південних областях України може наставати швидше, наприклад, на початку або в середині травня. Тоді як в інших — пізніше, у середині місяця або наприкінці.
Немає сенсу садити перець, коли холодно, бо він загине. До того ж у сирій землі швидше розмножуються грибки, які можуть інфікувати рослини.
За посівним календарем перець найкраще садити у такі дні травня: 16,17, 25, 29, 30. При цьому зважайте на погоду в регіоні, адже перцю потрібне тепло.
Як підготувати перець до висадки
Аби перець прижився у відкритому ґрунті, треба провести його загартовування за 7–10 днів до висадки. Для цього треба виносити розсаду на балкон або у прохолодне приміщення, аби вона звикала до свіжого повітря.
- Перед пересадкою поливайте розсаду;
- саджайте, коли немає прямого сонячного проміння;
- перець садять вглиб на 1-2 сантиметри.
Як і де правильно садити перець
- Не садіть перець там, де торік росли пасльонові. Йдеться про помідори, баклажани, картоплю.
- Між кущами треба залишати відстань у 30–40 сантиметрів, а між рядами — 60−70 сантиметрів.
- Після висадки варто замульчувати землю. Також можна покрити рослини від нічних холодів агроволокном.
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