Коли садити перець, щоб отримати великий урожай у 2025 році

Є певні правила посадки перцю

Травень — час саджання різних овочів, зокрема перців. Їх нелегко вирощувати через особливі вимоги у догляді. Однак перш за все важливо знати, коли садити перець у відкритий ґрунт. Також ми розповідали, коли оптимально садити кріп.

Перець любить тепло, тому поспішати з його посадкою не варто. Якщо температура опускається нижче +12 °C, тоді існують ризики, що рослина просто загине. "Телеграф" розповість, коли можна садити перець, аби отримати великий урожай.

Коли найкраще садити перець у 2025 році

Ідеально саджати овоч, коли температура землі тримається на рівні до +15−18°C. Такий режим у південних областях України може наставати швидше, наприклад, на початку або в середині травня. Тоді як в інших — пізніше, у середині місяця або наприкінці.

Перець на городі, фото Canva

Немає сенсу садити перець, коли холодно, бо він загине. До того ж у сирій землі швидше розмножуються грибки, які можуть інфікувати рослини.

За посівним календарем перець найкраще садити у такі дні травня: 16,17, 25, 29, 30. При цьому зважайте на погоду в регіоні, адже перцю потрібне тепло.

Як підготувати перець до висадки

Аби перець прижився у відкритому ґрунті, треба провести його загартовування за 7–10 днів до висадки. Для цього треба виносити розсаду на балкон або у прохолодне приміщення, аби вона звикала до свіжого повітря.

Розсада перцю, фото Xpert.com

Перед пересадкою поливайте розсаду;

саджайте, коли немає прямого сонячного проміння;

перець садять вглиб на 1-2 сантиметри.

Як і де правильно садити перець

Не садіть перець там, де торік росли пасльонові. Йдеться про помідори, баклажани, картоплю.

Між кущами треба залишати відстань у 30–40 сантиметрів, а між рядами — 60−70 сантиметрів.

Після висадки варто замульчувати землю. Також можна покрити рослини від нічних холодів агроволокном.

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