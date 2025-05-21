Попіл як добриво підходить не всім рослинам. Як правильно його використовувати, щоб не нашкодити

Його не варто використовувати на лужних ґрунтах

Деревний попіл — розповсюджене добриво, яке використовують українці на своїх городах. Це ефективне та доступне підживлення, але воно підходить не для всіх культур й вносити попіл треба правильно.

Деревний попіл — це натуральне фосфорно-калійне добриво

Як він працює

знижує кислотність ґрунту;

збагачує землю калієм (до 12%), кальцієм, фосфором, магнієм та мікроелементами;

покращує структуру важких ґрунтів;

має антисептичні властивості (бореться з хворобами, такими як фітофтороз);

відлякує шкідників (слимаків, комах тощо);

стимулює фотосинтез та підвищує стійкість рослин до стресів.

Коли попіл краще не використовувати

Попри корисні властивості деревний попіл не завжди підходить для підгодівлі. Варто звертати увагу на лужність ґрунту.

Попіл не варто використовувати:

на лужних ґрунтах (pH > 7) — це погіршує засвоєння елементів і може викликати хлороз;

разом з азотними добривами (аміачна селітра, сечовина) — це знижує ефективність обох речовин;

у надмірній кількості — особливо при вирощуванні картоплі, де передозування може викликати паршу.

Яким рослинам не підходить попіл як добриво

Йдеться про ті, що полюбляють кислі ґрунти. Зокрема це лохина, гортензія, калина, жимолость, тощо.

Які рослини люблять підживлення попелом

томати, огірки, перці, баклажани;

капуста, картопля, морква, буряки, цибуля;

полуниця, суниця, виноград;

салати, квасоля, горох, кріп, петрушка;

озимий часник (особливо восени перед перекопкою).

Як правильно використовувати попіл

У сухому вигляді його треба сипати під кущі або в посадкові ямки. Для приготування рідкого добрива з попелу беруть 1 склянку попелу на 10 л води та настоюють 1-2 доби.

Норми внесення:

Огірки, кабачки — 1 склянка на м² або 1–2 ст. ложки в ямку.

Томати, перець, баклажани — до 3 склянок на м² або 2–3 ложки в ямку.

Капуста — 2 склянки на м² або 2 ложки в ямку.

Картопля — 1 склянка на м² або 1–2 ложки в лунку, повторно — при підгортанні.

Цибуля, морква, салати — 1 склянка на м² перед посівом.

Вегетаційний період: не частіше 1–2 разів на місяць. Попіл треба чергувати з органічними добривами (перегній, компост).

Як зменшити лужну дію попелу

Для цього його можна "погасити" оцтом або лимонною кислотою. Після цього попіл втрачає здатність знижувати кислотність, але кальцій стає більш доступним. На 10 л води необхідно розвести склянку попелу і склянку столового оцту.

Раніше "Телеграф" розповідав, чим підживити огірки на початку для щедрого врожаю. Від цього добрива вони "попруть".