Чим підживити огірки на початку для щедрого врожаю. Від цього добрива вони "попруть"

Правильний догляд — запорука результату

Підживлення огірків — дуже важливе для зростання кущів та багатого врожаю. Ця культура дуже добре реагує на органічні підживлення, зокрема чудові результати дає поливання огірків настоєм на основі курячого посліду.

Чим корисне для огірків добриво з курячого посліду

Особливо ефективним таке підживлення буде на початковому етапі розвитку кущів. Курячий послід багатий на азот, який сприяє росту зеленої маси рослини. Також він забезпечить огірки фосфором, калієм, кальцієм, сіркою, магнієм, залізом, марганцем та цинком. Ці мікро- і макроелементи збагачують ґрунт, покращують його структуру та родючість, розповіли на YouTube-каналі "Дім та присадибна ділянка".

Як приготувати ефективне та натуральне добриво для огірків

Для приготування беремо третину десятилітрового відра сухого посліду з курника, розповіли на YouTube-каналі "Дім та присадибна ділянка". Його треба залити до верху відстояною водою та залишити на 4–5 днів, якщо на вулиці спекотно та до тижня, якщо більш прохолодно.

Коли добриво буде готове використовуємо його як концентрат — беремо пів літра на 10-літрове відро води. Цим розчином поливаємо огірки на вологий ґрунт. Під кожну рослинку треба полити по півлітровій баночці. Такий догляд значно підвищить врожайність і здоров’я кущів.

Чим можна замінити курячий послід

Не у всіх є доступ до курячого посліду, в цьому випадку можна використати готове добриво "Курник". Це — органічні гранули на основі курячого посліду. Їх розкладають у міжряддях або навколо рослин. Вода під час дощів та поливу розчиняє гранули і корисні речовини потрапляють до коренів рослин.

Раніше "Телеграф" розповідав, що додавання кропиви в лунку при посадці огірків забезпечить щедрий врожай. Цей спосіб не вимагає грошей та значних зусиль, проте дає чудовий результат.