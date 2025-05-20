Удобріть троянди цим відходом з кухні і вони буятимуть все літо: як зробити підживлення для кущів

Є простий засіб, який допоможе наситити троянди азотом

Наприкінці травня та на початку червня кущі троянд починають активно формувати бутони для цвітіння. У цей період дуже важливо правильно удобрити кущі, щоб потім красиво і пишно цвіли. Ми вже розповідали, чим удобрити малину у травні для великих та соковитих плодів, а сьогодні ділимося, як підгодувати кущі троянд, щоб вони радували квітами все літо.

Як виявилося, перед цвітінням кущі троянд потребують азоту, який допомагає їм формувати сильні та здорові стебла, пише Express. Удобрити їх можна простим побутовим відходом, який є на кожній кухні і найчастіше потрапляє на смітник. Йдеться про кавову гущу, яка багата азотом. Вона до речі, корисна не тільки для троянд, а й для інших кущових рослин.

Крім азоту, кавова гуща багата калієм і фосфором, які також необхідні трояндам перед цвітінням. Також цей побутовий відхід зробить ґрунт злегка кислим, що необхідно трояндам для гарного цвітіння. Більш того, своїм ароматом кавова гуща здатна відлякувати шкідників, серед яких і слимаки.

Як удобрювати троянди кавовою гущею?

Незважаючи на всі корисні властивості кавової гущі, не варто забувати про її кислотність. Якщо перенасичити кущі троянд гущею, вона може пошкодити кореневу систему своєю кислотою.

Найкраще зробити мульчування ґрунту під трояндами з використанням кавової гущі та компосту. Можна змішати ці компоненти, а можна накласти навколо кущів шарами спочатку кавова гуща, а зверху компост. Однак слідкуйте, щоб жоден із компонентів не торкався стебел троянд.

Підживлювати троянди кавовою гущею можна один раз на сезон — у час перед цвітінням. Цього буде достатньо для гарного росту та формування здорових бутонів та гарних пишних квітів.

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