Пепел как удобрение подходит не всем растениям. Как правильно его использовать, чтобы не навредить

Его не следует использовать на щелочных почвах

Древесный пепел – распространенное удобрение, которое используют украинцы на своих огородах. Это эффективная и доступная подкормка, но она подходит не для всех культур и вносить пепел нужно правильно.

Древесный пепел – это натуральное фосфорно-калийное удобрение

Как он работает

снижает кислотность почвы;

обогащает землю калием (до 12%), кальцием, фосфором, магнием и микроэлементами;

улучшает структуру тяжелых грунтов;

обладает антисептическими свойствами (борется с болезнями, такими как фитофтороз);

отпугивает вредителей (улиток, насекомых и т.п.);

стимулирует фотосинтез, и повышает устойчивость растений к стрессам.

Когда пепел лучше не использовать

Несмотря на полезные свойства, древесный пепел не всегда подходит для подкормки. Следует обращать внимание на щелочность почвы.

Пепел не следует использовать:

на щелочных почвах (pH > 7) – это ухудшает усвоение элементов и может вызвать хлороз;

вместе с азотными удобрениями (аммиачная селитра, мочевина) – это снижает эффективность обоих веществ;

в избыточном количестве – особенно при выращивании картофеля, где передозировка может вызвать паршу.

Каким растениям не подходит пепел как удобрение

Речь идет о тех, которые любят кислые почвы. В частности это голубика, гортензия, калина, жимолость и т.д.

Какие растения любят подкормку пеплом

томаты, огурцы, перцы, баклажаны;

капуста, картофель, морковь, свекла, лук;

клубника, земляника, виноград;

салаты, фасоль, горох, укроп, петрушка;

озимый чеснок (особенно осенью перед перекопкой).

Как правильно использовать пепел

В сухом виде его нужно сыпать под кусты или в посадочные ямки. Для приготовления жидкого удобрения из пепла берут 1 стакан пепла на 10 л воды и настаивают 1-2 дня.

Нормы внесения:

Огурцы, кабачки – 1 стакан на м² или 1–2 ст. ложки в ямку.

Томаты, перец, баклажаны – до 3 стаканов на м² или 2–3 ложки в ямку.

Капуста – 2 стакана на м² или 2 ложки в ямку.

Картофель — 1 стакан на м² или 1-2 ложки в лунку, повторно — при окучивании.

Лук, морковь, салаты – 1 стакан на м² перед посевом.

Вегетационный период: не чаще 1-2 раза в месяц. Золу нужно чередовать с органическими удобрениями (перегной, компост).

Как уменьшить щелочное действие пепла

Для этого его можно "погасить" уксусом или лимонной кислотой. После этого пепел теряет способность понижать кислотность, но кальций становится более доступным. На 10 л воды нужно развести стакан пепла и стакан столового уксуса.

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