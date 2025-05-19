Ягоди будуть солодкі, як мед: чим удобрити малину в травні для великих та соковитих плодів

Цей продукт ви найчастіше викидаєте на смітник, а з нього можна зробити добрива для саду

Малина — улюблена ягода багатьох садівників, проте вона примхлива і потребує ретельного догляду. Однак при правильному вирощуванні та догляді, дає солодкі та соковиті плоди. Ми вже розповідали, як позбутися слимаків на городі, сьогодні ділимося, чим удобрити малину.

Як виявилося, є просто засіб, яким можна удобрювати кущі малини в саду, але який найчастіше відправляють на смітник, пише Express. І цей засіб – кавова гуща. Вона багата азотом та вітамінами, які так необхідні малині, коли формується цвітіння та ягоди.

Використовувати кавову гущавину потрібно помірно, проте найкращий час для цього — травень. Саме в цей час кущі готуються до формування плодів. Удобрювати малину кавовою гущею можна на додаток до компосту, це також добре впливатиме на ріст кущів, цвітіння та формування ягід. Після такого підживлення плоди будуть великими, соковитими та солодкими.

Все, що вам потрібно зробити, це насипати трохи кавової гущі навколо кущів малини. Можна також змішати гущу з компостом і розсипати цю суміш навколо стебел. Коренева система вбере всі необхідні їй корисні речовини і потім кущ порадує гарним урожаєм.

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