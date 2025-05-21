Особисто знайома із Зеленським: що відомо про дружину співвласника "Кварталу 95" Тимура Міндіча
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Дружина бізнесмена працює у модній індустрії
Тимур Міндіч — відомий кінопродюсер і бізнесмен, який є співвласником компанії "Квартал 95". Журналісти з'ясували, що окремі компанії з будівництва фортифікацій, виводять кошти через схеми з підрядниками. Вони мають непрямий зв'язок з бізнес-групою Міндіча.
"Телеграф" розкаже, що відомо про дружину одіозного бізнесмена, і чим вона займається.
Що відомо про Катерину Вербер
Катерина Вербер є донькою фешн-директорки московського ЦУМа і віцепрезидентки компанії "Меркурі" (продаж предметів розкоші) Алли Вербер. Жінки раптово не стало у 2019 році через менінгококовий сепсис. Вона була однією із найвпливовіших персон у російській модній індустрії.
Сама Катерина народилась у Канаді. Після 3 років життя її батьки розлучилися. Певний час жила у США та Великій Британії.
Перше модне шоу Катерина відвідала ще у 15 років. А вищу здобувала освіту в Единбурзі, де вивчала літературу. Вербер мріяла стати журналісткою, але вирішила піти стопами мами й почала працювати у фешн-індустрії.
Вербер протягом кількох років працювала баєром ЦУМу і мережі бутиків "Барвіха Luxury Village". У 2010 році Катерина вийшла заміж за бізнесмена Тимура Міндіча. Вони зіграли весілля в Ізраїлі. Подружжя має трьох дітей: Мішель, Елізабет і Майкла.
Катерина також знайома з президентом України Володимиром Зеленським. Він був співвласником "Кварталу 95" з її чоловіком, Тимуром Міндічем.
Згодом Вербер відкрила перші бутики в Україні люксового бренду Dolce & Gabbana. Вона є власницею українського представництва бренду й сьогодні. Окрім цього, в Україні Катерина відкрила бутики Balmain, Saint Laurent і Polo Ralph Lauren.
Бізнес-вумен не веде активно соцмережі від моменту вторгнення росіян в Україну. На її сторінці немає прямого засудження країни-окупантки за злочини. У грудні 2022 року вона поширила світлину єврейської менори на Хрещатику і написала англійською мовою: "Добро завжди перемагає зло, а світло завжди буде світити крізь темряву".
У 2023 році Вербер вийшла на зв'язок і написала, що їй складно публікувати щось під час війни. Тоді вона розповіла, що відвідала конференцію глянцю Vogue. Судячи зі світлин, на яких позначена Катерина, вона періодично приходить на фешн-події в Україні.
Останній допис Вербер супроводжується фото на природі і написом: "Я почуваюся начебто добре".
Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про дітей вбитого ексрадника Януковича Андрія Портнова. Попередньо, вони бачили вбивство батька.