Лично знакома с Зеленским: что известно о жене совладельца "Квартала 95" Тимура Миндича

Жена бизнесмена работает в модной индустрии

Тимур Миндич – известный кинопродюсер и бизнесмен, который является совладельцем компании "Квартал 95". Журналисты выяснили, что отдельные компании по строительству фортификаций выводят средства через схемы с подрядчиками. Они имеют косвенную связь с бизнес-группой Миндича.

"Телеграф" расскажет, что известно о жене одиозного бизнесмена, и чем она занимается.

Что известно о Екатерине Вербер

Екатерина Вербер является дочерью фэшн-директора московского ЦУМа и вице-президента компании "Меркури" (продажа предметов роскоши) Аллы Вербер. Женщины внезапно не стало в 2019 году из-за менингококкового сепсиса. Она была одной из самых влиятельных персон в российской модной индустрии.

Мама Екатерины Вербер — Алла, фото из соцсетей

Алла Вербер, фото из соцсетей

Сама Екатерина родилась в Канаде. После 3 лет жизни ее родители развелись. Некоторое время жила в США и Великобритании.

Екатерина Вербер родилась в Канаде, фото из ее соцсетей

Первое модное шоу Екатерина посетила еще в 15 лет. А высшее образование получала в Эдинбурге, где изучала литературу.

Вербер работает в фэшн-индустрии, фото из соцсетей

Вербер в течение нескольких лет работала байером ЦУМа и сети бутиков "Барвиха Luxury Village". В 2010 году Екатерина вышла замуж за бизнесмена Тимура Миндича. Они сыграли свадьбу в Израиле. У супругов есть трое детей: Мишель, Элизабет и Майкл.

Вербер вышла замуж за Миндича в Иерусалиме, фото из сети

Екатерина также знакома с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он был совладельцем "Квартала 95" с ее мужем, Тимуром Миндичем.

Вербер и Зеленский, фото из сети

Впоследствии Вербер открыла первые в Украине бутики люксового бренда Dolce&Gabbana. Она является владелицей украинского представительства бренда и сегодня. Кроме того, в Украине Екатерина открыла бутики Balmain, Saint Laurent и Polo Ralph Lauren.

Вербер является владелицей бутиков элитной одежды, фото из соцсетей

Вербер имеет бизнес в Украине, фото из сети

Бизнес-вумен не ведет активно соцсети с момента вторжения россиян в Украину. На ее странице нет прямого осуждения страны-оккупанта за преступления. В декабре 2022 года она распространила фотографию еврейской меноры на Крещатике и написала на английском языке: "Добро всегда побеждает зло, а свет всегда будет светить сквозь тьму".

Вербер прямо не осуждала Россию за войну, фото из ее соцсетей

В 2023 году Вербер вышла на связь и написала, что ей сложно публиковать что-либо во время войны. Тогда она рассказала, что посетила конференцию глянца Vogue. Судя по фотографиям, на которых обозначена Екатерина, она периодически приходит на фэшн-события в Украине.

Вербер продолжает посещать фэшн-мероприятия в Украине, фото из ее соцсетей

Последнее сообщение Вербер сопровождается фото на природе и надписью: "Я чувствую себя вроде бы хорошо".

Вербер редко публикует что-то в инстаграме, фото из соцсетей

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