Привітання з Вознесінням Господнім: теплі картинки для рідних і близьких

Віряни вшановують велику християнську подію

На 40-й день після Великодня християни відзначають Вознесіння Господнє. Це велике свято, яке означає піднесення Ісуса Христа на небо після воскресіння. Цьогоріч воно припало на 29 травня.

У Біблії йдеться, що Ісус Христос перебував зі своїми учнями на горі Елеонській. В один момент від вознісся на небеса. Це стало остаточною перемогою життя над смертю. У цей день віряни обов'язково йдуть до храму, аби вшанувати велику подію.

Люди просять у спасителя здоров'я та заступництва від лихого. Церкви у цей день прикрашають живими квітами. Після літургії віряни збираються у родинному колі та відзначають свято. Наші пращури випікали здобу у формі драбинок як символ сходів, якими Ісус піднімався на небеса.

Також у цей день заборонено відмовляти у допомозі, наговорювати на когось, сваритися. Усе це може повернутися до вас бумерангом.

Натомість "Телеграф" підготував символічні картинки з Вознесінням Господнім. Завантажуйте їх на телефони і надсилайте рідним, близьким, друзям, щоб привітати з великим християнським святом.

Картинки з Вознесінням Господнім

З Вознесінням Господнім

Привітання з Вознесінням Господнім

Вітаємо зі святом Вознесіння Господнього

Листівка з Вознесінням Господнім

Вітаємо з Вознесінням Господнім

Щире привітання з Вознесінням Господнім

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