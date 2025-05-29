Привітання з Вознесінням Господнім: теплі картинки для рідних і близьких
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Віряни вшановують велику християнську подію
На 40-й день після Великодня християни відзначають Вознесіння Господнє. Це велике свято, яке означає піднесення Ісуса Христа на небо після воскресіння. Цьогоріч воно припало на 29 травня.
У Біблії йдеться, що Ісус Христос перебував зі своїми учнями на горі Елеонській. В один момент від вознісся на небеса. Це стало остаточною перемогою життя над смертю. У цей день віряни обов'язково йдуть до храму, аби вшанувати велику подію.
Люди просять у спасителя здоров'я та заступництва від лихого. Церкви у цей день прикрашають живими квітами. Після літургії віряни збираються у родинному колі та відзначають свято. Наші пращури випікали здобу у формі драбинок як символ сходів, якими Ісус піднімався на небеса.
Також у цей день заборонено відмовляти у допомозі, наговорювати на когось, сваритися. Усе це може повернутися до вас бумерангом.
Натомість "Телеграф" підготував символічні картинки з Вознесінням Господнім. Завантажуйте їх на телефони і надсилайте рідним, близьким, друзям, щоб привітати з великим християнським святом.
Картинки з Вознесінням Господнім
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