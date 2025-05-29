Поздравления с Вознесением Господним: теплые картинки для родных и близких
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Верующие чтят великое христианское событие
На 40-й день после Пасхи христиане отмечают Вознесение Господне. Это великий праздник, который означает вознесение Иисуса Христа на небо после воскресения. В этом году оно пришлось на 29 мая.
В Библии говорится, что Иисус Христос пребывал со своими учениками на горе Элеонской. В один момент он вознесся на небеса. Это стало окончательной победой жизни над смертью. В этот день верующие обязательно идут в храм, чтобы почтить большое событие.
Люди просят у спасителя здоровья и покровительства от зла. Церковь в этот день украшают живыми цветами. После литургии верующие собираются в кругу семьи и отмечают праздник. Наши предки пекли сладости в форме ступенек как символ лестницы, по которой Иисус поднимался на небеса.
Также в этот день запрещено отказывать в помощи, наговаривать, ссориться. Все это может вернуться к вам бумерангом.
"Телеграф" подготовил символические картинки с Вознесением Господним. Загружайте их на телефоны и отправляйте родным, близким, друзьям, чтобы поздравить с великим христианским праздником.
Картинки с Вознесением Господним
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