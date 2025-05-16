Не треба вітати їх у жовтні. Коли в Україні святкують День батька у 2025 році

Не сплутайте важливу подію з російським святом

День батька – це свято, присвячене вшануванню ролі батьків та батьківства. Цього дня діти та близькі висловлюють любов, подяку та повагу до своїх татусів. У різних країнах світу свято відзначається у різні дати, як і День дочки чи День матері. Але головне, українцям не варто плутати сімейну подію з російським "Днем отца".

День батька в Україні офіційно відзначають щороку третьої неділі червня. 2025 року це відбудеться 15 червня. Свято було запроваджено указом президента Петром Порошенком у 2019 році, щоб підтримати важливу роль батьків у вихованні дітей та зміцненні сімейних цінностей.

День батька — історія свята

Свято з’явилося у США 1910 року з ініціативи американки Сонори Додд. Її виховував батько-одинак, який дбав про шістьох дітей після смерті дружини. Натхнена відданістю рідної людини, Сонора запропонувала заснувати особливий день на честь батьків — саме третьої неділі червня. На початку 2000-х років День батька став офіційним святом у багатьох країнах світу.

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Як не сплутати з російським Днем батька

Слід не плутати український День батька зі святом у Росії, яке у них відзначається у третю неділю жовтня. Цей день не має жодного відношення до українських традицій і був запроваджений у країні-агресорці диктатором Путіним лише 2021 року.

Нагадаємо, що до початку літа українці відзначать ще багато державних свят. Раніше "Телеграф" публікував календар важливих подій та вихідних на травень 2025 року.