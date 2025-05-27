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Троянди не будуть цвісти, якщо ви не полиєте їх цим розчином

Автор
Вікторія Козар
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Автор
Цвітіння троянд
Цвітіння троянд. Фото poradum.com.ua

Троянди радуватимуть вас довго, якщо використати деякі добрива

Троянди — один із найпопулярніших видів квітів в Україні, який милує око садівників красивим цвітінням. Також ці квіти дуже приємно пахнуть, що роблять їй особливо привабливими. Для того, щоб насолоджуватися цвітом троянд, важливо знати, чим їх підживлювати, а також як боротися з чорними плямами.

Троянди будуть цвісти протягом всього літа, якщо підлити їх одним розчином. Видання Actualno.com пише, що треба використати гній. Розведіть його у воді у співвідношенні 1:10, після чоло полийте його під троянди. Для одного куща знадобиться щонайменше 3 літри такого добрива.

Квіти треба підгодовувати 1 раз у 2 тижні, поки не почнеться цвітіння. Також троянди можна удобрювати мінеральними добривами. Хорошим варіантом буде сечовина. Візьміть 1 чайну ложку речовини та розведіть її в 10 літрах води. Пропорція: під 1 кущ виливайте по 3 літри добрива.

Чим підживити троянди
Цвітіння троянд, фото Freepik

Також підійде розчин аміачної селітри. Для приготування розведіть 20 грамів речовини в 1 відрі води. Серед ефективних методів підгодівлі квітів є позакореневе підживлення. Воно передбачає, що розчин виливають не на коріння, а на листя рослини. Так квіти швидше засвоюють корисні речовини. Для цього розведіть 400 грамів золи у 200 мілілітрах кип'ятку. Настоюйте 12 годин і обприскуйте листя.

А от на початку літа троянди поливають добривами з великою кількістю фосфору і калію. Вони допомагають сформувати здорові бутони та потужну кореневу систему рослини.

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#Троянди #Підживлення