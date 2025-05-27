Не помиліться з датою: коли в Україні відзначають День бабусі

Родинне свято відзначають восени

День бабусі — тепле та зворушливе свято, з яким вітають своїх рідних людей. У цей день онуки приїжджають до своїх бабусь, дарують подарунки та проводять з ним час. Це свято відзначають у світі по-різному. Також незабаром будемо вшановувати Вознесіння Господнє.

"Телеграф" розкаже, коли в Україні припадає День бабусі, звідки з'явилось свято і як його відзначають.

Коли День бабусі в Україні

В Україні вітають в один день не лише бабусь, а й дідусів. Окремого свята для кожного з них не передбачено. День бабусь та дідусів у нашій країні відзначають 28 жовтня. Це чудова нагода відвідати батьків своєї мами і тати та привітати їх з теплим святом.

Як відзначають День бабусі в Україні

Зазвичай День бабусь та дідусів святкують у родинному колі. Онуки вітають близьких квітами, подарунками, теплими словами. Також відбуваються частування дідусів і бабусь улюбленими стравами під час посиденьок.

День бабусі та дідуся, фото Freepik

У центрах для людей старшого віку влаштовують святкові заходи та вручають символічні подарунки. У соціальних мережах онуки діляться історіями про своїх рідних і вітають їх листівками.

Як з'явилось День бабусі

У 2009 році у квітковій крамниці у Нідерландах дали ідею дарувати квіти бабусям та дідусям принаймні один день у році. Таким чином кожен міг проявити увагу до своїх близьких і зробити їм приємно. Зокрема, йшлося про те, аби дарувати квіти в горщики через довше цвітіння.

День бабусі та дідуся в Україні, фото Freepik

Дехто вважає, що свято походить від слов'янського "Осінні діди". Воно припадало на кінець жовтня. Люди згадували своїх померлих предків, збиралися разом і запалювали свічки. Бувало й так, що вони відкривали оселі, аби впустити душі покійних, а також смажили млинці.

Раніше "Телеграф" розповідав, коли в Україні відзначають День батька. Залишилось зовсім трохи.