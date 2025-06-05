Математика, яка вирішує все: чому НМТ-2025 викликало суперечки серед українців

Обов’язкова математика стала бар’єром для творчих дітей. Українці сперечаються: чи має гуманітарій складати ті ж іспити, що й технар?

У 2025 році на національному мультипредметному тестуванні (НМТ) потрібно було скласти чотири предмети. Три обов'язкові: українська мова, історія України та математика та четвертий на вибір. Математика викликала найбільше нарікань суспільства — тести не градуйовані за рівнем складності, а якщо навіть математика і не потрібна в майбутній професії, якщо не набрати прохідний бал — вступ до вишу заказаний.

З такою ситуацією зіткнулась донька Ольги Матушенко. Дівчина — художниця. Закінчила профільний ліцей, додаткові курси з фото, обробки зображень анімації тощо. Дівчина мріяла малювати мультфільми. Та освіту в Україні, попри мистецький хист, здобути не зможе — на НМТ не здала саме математику. Наразі шукає можливості навчання за кордоном.

"Діти творчих спеціальностей готуються у два рази більше, бо мають здати не тільки НМТ, а ще й профільні творчі предмети. Одразу кажу, донька готовилась до мультимедійного тесту з репетиторами і вирішувала всі тренувальні тести на прохідні бали. Стрес, повітряні тривоги, дитина пливе від навантаження здати чотири іспити в один день", — пише Ольга і наголошує — чому ж тоді на технічні спеціальності не здають творчий конкурс. Бар’єром стає зокрема, відсутність різного рівня вимог для тих у кого математичний профіль і для тих, хто не використовуватиме її у професії.

Дівчина мріяла отримати художню освіту

Малюнок юної художниці

Її підтримали чимало публічних осіб та й просто українців. Вони наголошують — математика цьогоріч складна, а Україні не вистачає профільних освітніх класів та різного НМТ для "технарів та гуманітаріїв". При цьому таку думку поділяє і деякі вчителі.

Творчі діти їдуть за кордон

Багато коментаторів підтримали випускницю

Математика - заскладна

Однак є й ті, хто наголошує — прохідний бал з математики на гуманітарних спеціальностях надзвичайно низький. Щоб його набрати вистачає елементарних знань. Проте в Україні проблема із рівнем викладання, що навіть такі знання отримати складно. Ба більше — частина "творчих" спеціальностей вимагає нормального рівня знань математики.

Іноді діти не можуть скласти іспит - це їх не знищує

Проблему вбачають не у математиці, а у викладанні

Раніше "Телеграф" розповідав, що реформу школи, коли старші класи обирають предмети за фахом, почнуть тестувати з навчального року 2025/2026 в 30 закладах освіти. Обов’язковою вона стане в 2027 році.