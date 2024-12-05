Коли в Україні повернуть ЗНО та скасують НМТ

Від паперового варіанту доведеться відмовитися

Вже три роки поспіль українські випускники проходять національний мультипредметний тест (НМТ). Після завершення війни в країні випускники знову складатимуть зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО).

Про це повідомила директорка Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Тетяна Вакуленко в ефірі "КИЇВ24". За її словами, Україна навряд чи повернеться до традиційної паперової форми проведення іспитів.

Натомість планується продовжувати використання онлайн-платформ, які вже продемонстрували свою ефективність під час проведення НМТ в умовах війни.

"На сьогодні комп'ютерне оцінювання повністю себе виправдовує. Вступники швидше отримають результати, і ми так само. Ми можемо забезпечити в межах комп'ютерного оцінювання і ті формати тестів, які на сьогодні ми не зреалізовуємо з огляду на брак часу. Наприклад, відкриті завдання, написання власного висловлення тощо, все це можна зреалізувати в межах комп'ютерних тестувань", — розповіла Вакуленко.

Нагадуємо, що Верховна Рада України ухвалила законопроєкт про проведення вступної кампанії 2025 року – замість державної підсумкової атестації (Державна підсумкова атестація, ДПА) буде проведено НМТ.

Наступного року школярі складатимуть чотири предмети. З них три (українська мова, історія України та математика. — Ред.) будуть обов’язковими, а один буде на вибір. Йдеться про такі предмети, як "Іноземна мова", "Біологія", "Географія", "Фізика", "Хімія", "Українська література".

Раніше "Телеграф" писав, що у тестах з історії України з’являться нові питання. Цю ініціативу підтримало не лише Міністерство освіти, а й Український центр оцінювання якості освіти.