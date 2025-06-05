"Обери не модне, а своє": Руслан Стефанчук про абітурієнтів, їхніх батьків та професії, що змінять країну

Спікер Ради дав цінні поради випускникам шкіл

Українські підлітки в умовах повномасштабної війни стикаються з численними викликами. Окрім небезпеки, яка вже стала буденною, нікуди не діваються й інші важливі питання – ким стати, яку професію обрати, як не помилитися у виборі життєвого шляху і знайти своє місце у відбудованій після закінчення війни країні?

"Телеграф" у рамках проєкту "Покоління Відбудови: Куди прямувати українським підліткам?" запитав про це у тих, від кого в прямому сенсі залежить майбутнє української молоді – у топполітиків, чиновників, військових. І перший наш співрозмовник — голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Які професії, на вашу думку, будуть найбільш затребуваними в Україні та світі найближчим часом?

Світ змінюється надзвичайно швидко, і ринок праці не є винятком. Але одне залишається незмінним: попит на фахівців, які здатні мислити нестандартно, аналізувати складні дані й приймати відповідальні рішення. У глобальному вимірі це — ІТ, біотехнології, екологічні науки. В Україні додатково актуальними будуть професії, пов’язані з відновленням інфраструктури: інженери, будівельники, енергетики, спеціалісти з "зеленої" енергетики. Штучний інтелект автоматизує рутину, але поки що не може замінити людську емпатію, креативність та інтуїцію.

Як не помилитися з вибором вишу? На що насамперед варто звернути увагу?

Не існує "неправильного" вибору закладу вищої освіти, якщо він зроблений усвідомлено. Насамперед варто орієнтуватися на власні інтереси та сильні сторони. Обирайте не за модою чи рейтингами, а за змістом — які предмети вас захоплюють, які кар’єрні перспективи відкриває обрана спеціальність. Зверніть увагу на репутацію університету, практичні можливості, партнерство з бізнесом, наявність міжнародних програм. І найголовніше — поспілкуйтесь із тими, хто вже там навчається або навчався: живі враження часто важливіші за офіційні презентації.

Що б ви сказали батькам, які тиснуть на дитину з вибором професії?

Тиск рідко веде до хороших рішень. Вибір професії має бути особистим, інакше зростає ризик розчарування для всіх. Батьки можуть і повинні бути орієнтиром, джерелом мудрих порад, але не диригентами чужого життя. Варто спільно обговорювати варіанти, звертати увагу на сильні сторони дитини, аналізувати ситуацію на ринку праці. Підтримка та довіра — найкраща інвестиція в майбутнє.

Які три книжки ви б порекомендували випускникам і студентам, щоб краще зрозуміти світ і себе?

Рекомендував би книжки, які не дають готових відповідей, а стимулюють мислення:

"Людина в пошуках сенсу" Віктора Франкла — про силу внутрішнього вибору навіть у найтемніші часи.

"Мислення швидке й повільне" Деніела Канемана — щоб краще розуміти власні рішення й розвивати критичне мислення.

"On Freedom" Тімоті Снайдера — книжка про те, що свобода — не просто відсутність обмежень, а здатність і право будувати гідне життя.

Ці книги — три ключі: до розуміння себе, до осмислення нашого мислення і до глибшого розуміння того, чим є справжня свобода.

Яке послання ви б передали собі 17-річному?

Дій. Не чекай ідеального моменту. Не бійся помилок — вони навчають більше, ніж успіхи. Виходь за межі зони комфорту — саме там відбувається справжній розвиток. І пам’ятай: твоя сила — у щирості, відкритості й здатності вірити в себе. Життя — це не чітко прокладений маршрут, а складна, часом несподівана, але неймовірна подорож.

Що б ви сказали тим випускникам, які планують виїхати за кордон до повноліття?

Це дуже особисте рішення, яке кожен ухвалює відповідно до своїх обставин. Безпека, якісна освіта, родинні обставини — усе це важливо. Але навіть якщо ви виїжджаєте — не втрачайте зв’язку з Україною. Бути українцем — це не просто мати відповідний паспорт. Це глибше — належність до культури, до мови, до історії, до народу. Здобувайте нові знання, відкривайте світ, будуйте кар’єру — але пам’ятайте, хто ви і звідки родом. Україна — це країна, де вас чекають як носіїв нових знань, як людей із цінностями та ідентичністю. Тож, де б ви не були — залишайтеся українцями. Пам’ятайте, ви — не просто представники великої та хороброї країни, ви — її голос, її обличчя, її майбутнє у світі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у Верховній Раді опрацьовують можливість надання дозволу на виїзд за кордон для чоловіків віком 23–24 роки.