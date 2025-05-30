Останній дзвоник — не для всіх. Чого чекати школярам влітку та що зміниться з 1 вересня

Навчання влітку, табори і реформи: яким буде кінець навчального року 2025

Останній дзвоник 2025 року продзвенить в більшості навчальних закладів України 30 травня. Проте, частина дітей вчитися буде і влітку.

Офіційно, навчальний рік в Україні триває до 30 червня 2025 року, та вчитися до цієї дати не обов’язково. У частині шкіл, наприклад у Львові, діти вчитимуться ще наступний тиждень (до 6 чи 10 червня), вже після останнього дзвоника, потім — запрацюють пришкільні табори. Рішення щодо тривалості цього навчального року до 6 червня прийняли у Вінниці, Житомирі, Миколаєві та частині шкіл Чернівців. В останньому обласному центрі є навчальний приватний заклад, де канікули розпочнуться тільки 26 червня.

Точну дату закінчення навчання визначають самі школи, як і дати канікул тощо. Окрім пришкільних таборів, школа може запланувати на червень освітні екскурсії, надолуження матеріалу та інші активності. Тривалість наступного навчального року визначатиметься урядом влітку. Попередньо — радикальних змін не планується.

Що нового буде в 2025/2026 навчальному році для ВПО

З 1 вересня 2025 року діти внутрішньо переміщених осіб навчатимуться очно в школах тих громад, куди вони переїхали. Зараз близько 120 тисяч школярів мешкають в одному регіоні, а навчаються в іншому. Така ситуація збережеться лише у двох випадках:

якщо школа за новим місцем проживання закрилась;

якщо в місцевій школі просто немає місць.

Що нового буде для шкіл з дистанційним навчанням

Із 1 вересня 2025 року дистанційний клас повинен налічувати щонайменше 20 учнів. Це правило не стосується дітей, які навчаються в сімейній формі або за екстернатом. Дітей із тимчасово окупованих територій, якщо їх клас закрився, можуть перевести в інші школи в межах тієї ж області для дистанційного навчання. Для них впроваджують індивідуальний педагогічний супровід.

Що нового буде для учнів старшої школи

З 1 вересня 2025 року в Україні почнеться підготовка до великої реформи старшої школи. У 30 ліцеях запустять пілотний проєкт — кожен учень зможе сам обирати, які предмети і курси вивчати. Загальною вона стане з 2027 року. Окремо почнуть тестувати нові навчальні програми з природничих наук, технологій та мистецтва.

Раніше "Телеграф" розповідав про навчальний скандал, який розгорівся в Одесі — дитину, що повернулась з-за кордону вчителі у школі зустріли не м'якою адаптацією, а жорсткими вимогами. Тестування, вироби на предмет "Технології" і не тільки — в мережі обурені таким ставленням.