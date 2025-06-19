Обприскайте помідори та перці цим розчином і вашому врожаю позаздрять сусіди: як приготувати

Обприскування помідорів та перцю на городі цим розчином допоможе зростанню розсади

Після висадки розсади помідорів і перців у відкритий ґрунт вони потребують поливу, догляду та удобрення. Існує хитрий спосіб стимулювати ріст рослин за допомогою простого розчину. Він допоможе стеблам і листю краще засвоювати енергію та поживні речовини, що в результаті приведе до гарного врожаю.

"Телеграф" розповість, як приготувати спеціальний розчин для обприскування розсади томатів та перців для активного росту.

Як виявилося, обприскувати висаджену у відкритий ґрунт розсаду можна сольовим розчином, пише Express. Проте йдеться не про звичайну кухонну сіль, а про сіль Епсома (англійська сіль).

Англійська сіль — це корисний природний мінерал, який містить магній і сірку. Ці поживні речовини просто необхідні для вирощування фруктів і овочів. Тому розчин із солі Епсома для обприскування розсади стане чудовим рішенням.

Щоб приготувати розчин для обприскування томатів і перців, змішайте столову ложку солі Епсома з 4 літрами води. Помістіть розчин у ємність для обприскування і пшикайте безпосередньо на листя розсади перців і томатів. Найкраще робити це рано-вранці і не в дощову погоду.

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