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Помидоры могут потрескаться из-за распространенней ошибки огородников: как решить проблему

Автор
Галина Струс
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Узнайте, как избежать трескания помидоров на огороде
Узнайте, как избежать трескания помидоров на огороде. Фото Сгенерировано ИИ, Телеграф

Не допускайте эту ошибку в уходе за помидорами

Многие дачники сталкивались с проблемой, что посаженные в открытый грунт помидоры во время формирования плодов начинают трескаться. Это может быть связано с распространенной ошибкой, которую допускают даже опытные огородники. Однако решить это можно, зная, как правильно поливать томаты.

"Телеграф" расскажет, почему помидоры могут трескаться, и как это предупредить.

Прикладывая усилия, чтобы вырастить хороший урожай помидоров, вы точно расстроитесь, когда заметите, что плоды начинают трескаться. Это распространенная проблема, которая возникает из-за неправильного полива, пишет Express. Однако решить ее можно, если наладить правильный режим полива грядок с томатами.

Как правильно поливать помидоры?

Постоянный и равномерный режим полива очень важен для роста помидоров и формирования плодов. Это помогает избежать перепадов влажности изо дня в день.

Очень важно при поливе, чтобы вода не попадала на листья и стебли томатов. Следите, чтобы влага доставалась только почве под ними — в достаточном количестве и равномерно. Поливать грядку с помидорами обязательно нужно каждый день, разве что кроме дней с дождливой погодой.

Проверять, достаточно ли почва напитана водой, можно пальце. Воткните палец в землю на 2-3 см вглубь — если там сухо, нужно еще долить воды. Делайте этот тест каждый день перед поливом.

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