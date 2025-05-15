Слимаки зникнуть, як за помахом чарівної палички: цей дешевий засіб врятує врожай від шкідників

Є простий, але ефективний засіб для боротьби зі слимаками

Багато садівників і городників точно стикалися з проблемою таких шкідників, як слимаки. Вони поїдають рослини, тим самим шкодячи майбутньому врожаю. Проте є способи, як з ними боротися. Ми вже розповідали, що посадити на грядці з розсадою помідорів, а сьогодні ділимося, як боротися зі слимаками.

Як виявилося, є простий, але ефективний спосіб відвадити слимаків та равликів із саду та городу, пише Express. Все, що вам потрібно — це обробити рослини часниковим відваром.

Як позбутися слимаків на городі?

Щоб відвадити слимаків, равликів та інших повзучих шкідників від ваших рослин на городі, потрібно обробити їх часниковим відваром. Такий засіб містить багате сіркою з'єднання аліцин, яке не переносять слимаки.

Часник своїм складом не тільки доставляє дискомфорт шкідникам, але й порушує вироблення ними слизу, за допомогою якого вони пересуваються. Тому після обприскування рослин відваром із часнику шкідникам стане максимально не комфортно на ваших грядках.

Обробляти рослини часниковим відваром потрібно регулярно – раз на тиждень чи щоразу після сильних дощів. Таким чином ви зможете запобігти появі слимаків на овочах. При цьому часник абсолютно нешкідливий для самих культур на городі чи саду.

Як приготувати відвар з часнику?

Налийте в каструлю два літри води, покладіть туди дві головки часнику і варіть ще 15-20 хвилин після закипання або доки часник не розвариться і стане м’яким. Потім розімніть його вилкою в кашку прямо у воді. Потім потрібно процідити розчин і дати йому охолонути.

Перед застосуванням безпосередньо на грядках, розбавте 2 столові ложки часникового відвару на 5 літрів води. Можна обприскувати город або сад із пульверизатора або просто поливати з лійки. Часниковий відвар зробить свою справу і слимаки не псуватимуть ваш урожай.

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