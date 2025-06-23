Не утопите свои розы: как правильно летом поливать кусты цветов, чтобы они не болели

Простые советы по правильному летнему поливу роз

Розы — красивые и не очень прихотливые цветы, которые точно станут украшением любого сада или клумбы. Летом, в период активного цветения, корневая система роз требует хорошего увлажнения. Однако, не все знают, как правильно ухаживать за ними в этот период.

"Телеграф" расскажет, как поливать розы и не навредить корням во время полива.

Как правильно поливать розы?

В летнюю жару розы требуют особого ухода и правильного режима полива. Очень важно учитывать влажность грунта, перед тем, как заливать кусты водой, пишет Express.

Также есть разница в поливе молодых и более старых кустов роз. Например молодые стебли и корни нужно поливать дважды в неделю, а более давние — достаточно и одного раза в неделю. Впрочем, это может зависеть также и от погоды — если несколько дней идут дожди — следите за уровнем увлажнения почвы под розами.

Так, например, проверить влажность грунта можно просто пальцем, воткнутым в почву под кустом. Если видите, что она сухая — смело поливайте, а если она кажется достаточно увлажненной, соответственно, поливать не нужно. Также можно приобрести устройство для измерения влажности почвы в садоводческом магазине.

Еще одно важно правило — нельзя поливать розы из шланга сверху, это может повредить листья и кусты, а также стать причиной распространения грибковых болезней у роз. Лучше всего поливать розы прямо у корней, чтобы вода шла в почву и не попадала на листья и стебли. Эксперты советуют заниматься поливом или рано утром или вечером, перед заходом солнца.

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