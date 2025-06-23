Укр

Не утопите свои розы: как правильно летом поливать кусты цветов, чтобы они не болели

Автор
Галина Струс
Дата публикации
Читати українською
Автор
Розы нужно правильно поливать летом для пышного цветения Новость обновлена 23 июня 2025, 16:54
Розы нужно правильно поливать летом для пышного цветения. Фото Сгенерировано ИИ, Телеграф

Простые советы по правильному летнему поливу роз

Розы — красивые и не очень прихотливые цветы, которые точно станут украшением любого сада или клумбы. Летом, в период активного цветения, корневая система роз требует хорошего увлажнения. Однако, не все знают, как правильно ухаживать за ними в этот период.

"Телеграф" расскажет, как поливать розы и не навредить корням во время полива.

Как правильно поливать розы?

В летнюю жару розы требуют особого ухода и правильного режима полива. Очень важно учитывать влажность грунта, перед тем, как заливать кусты водой, пишет Express.

розы в саду

Также есть разница в поливе молодых и более старых кустов роз. Например молодые стебли и корни нужно поливать дважды в неделю, а более давние — достаточно и одного раза в неделю. Впрочем, это может зависеть также и от погоды — если несколько дней идут дожди — следите за уровнем увлажнения почвы под розами.

Так, например, проверить влажность грунта можно просто пальцем, воткнутым в почву под кустом. Если видите, что она сухая — смело поливайте, а если она кажется достаточно увлажненной, соответственно, поливать не нужно. Также можно приобрести устройство для измерения влажности почвы в садоводческом магазине.

Еще одно важно правило — нельзя поливать розы из шланга сверху, это может повредить листья и кусты, а также стать причиной распространения грибковых болезней у роз. Лучше всего поливать розы прямо у корней, чтобы вода шла в почву и не попадала на листья и стебли. Эксперты советуют заниматься поливом или рано утром или вечером, перед заходом солнца.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что обязательно нужно сделать в июне в период пышного цветения роз. Подарите им второе дыхание.

Теги:
#Розы #Полезные советы #Полив #Клумба