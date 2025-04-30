Троянди будуть здоровими і красивими: чим удобрити кущі у травні для казкового цвітіння
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Є простий спосіб удобрити кущі троянд цієї весни
Троянди — чудові квіти, які прикрашають будь-яку клумбу чи сад. Однак ці рослини вимагають догляду та турботи. У травні саме час удобрити троянди, щоб вони потім все літо радували своїм пишним цвітінням.
"Телеграф" розповість, як удобрити кущі троянд у травні для пишного цвітіння влітку.
Як виявилось, є простий спосіб підгодувати кущі троянд, пише Express. Для цього вам знадобиться магнієва сіль Епсома або, як її ще називають, англійська сіль.
Цей засіб допоможе боротися з поширеними хворобами троянд, що викликаються грибками — чорною плямистістю, сірою гниллю, корончастим галом, вірусом мозаїки троянд та іншими.
Як удобрити троянди сіллю Епсома?
- Для одного куща використовуйте півсклянки англійської солі. Це приблизно 1 чайна ложка солі на кожні 30 см висоти куща.
- Посипте сіллю Епсома ґрунт навколо куща троянди, але так, щоб вона не торкалася стебел.
- Потім граблями акуратно змішайте сіль із верхнім шаром ґрунту.
- Наприкінці ретельно полийте кущі троянд, щоб допомогти солі розчинитись і вбратися у ґрунт.
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