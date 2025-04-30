Рус

Троянди будуть здоровими і красивими: чим удобрити кущі у травні для казкового цвітіння

Автор
Галина Струс
Дата публікації
Читать на русском
Автор
При правильному догляді, троянди віддячать вам красивими квітами Новина оновлена 30 квітня 2025, 09:49
При правильному догляді, троянди віддячать вам красивими квітами. Фото Згенеровано ШІ, Телеграф

Є простий спосіб удобрити кущі троянд цієї весни

Троянди — чудові квіти, які прикрашають будь-яку клумбу чи сад. Однак ці рослини вимагають догляду та турботи. У травні саме час удобрити троянди, щоб вони потім все літо радували своїм пишним цвітінням.

"Телеграф" розповість, як удобрити кущі троянд у травні для пишного цвітіння влітку.

Як виявилось, є простий спосіб підгодувати кущі троянд, пише Express. Для цього вам знадобиться магнієва сіль Епсома або, як її ще називають, англійська сіль.

Цей засіб допоможе боротися з поширеними хворобами троянд, що викликаються грибками — чорною плямистістю, сірою гниллю, корончастим галом, вірусом мозаїки троянд та іншими.

троянди фото

Як удобрити троянди сіллю Епсома?

  • Для одного куща використовуйте півсклянки англійської солі. Це приблизно 1 чайна ложка солі на кожні 30 см висоти куща.
  • Посипте сіллю Епсома ґрунт навколо куща троянди, але так, щоб вона не торкалася стебел.
  • Потім граблями акуратно змішайте сіль із верхнім шаром ґрунту.
  • Наприкінці ретельно полийте кущі троянд, щоб допомогти солі розчинитись і вбратися у ґрунт.

Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати своїми руками добрива для помідорів. З цим підживленням урожай збиратимете відрами.

Теги:
#Квіти #Троянди #Клумба #Добриво