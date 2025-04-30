Троянди будуть здоровими і красивими: чим удобрити кущі у травні для казкового цвітіння

Є простий спосіб удобрити кущі троянд цієї весни

Троянди — чудові квіти, які прикрашають будь-яку клумбу чи сад. Однак ці рослини вимагають догляду та турботи. У травні саме час удобрити троянди, щоб вони потім все літо радували своїм пишним цвітінням.

"Телеграф" розповість, як удобрити кущі троянд у травні для пишного цвітіння влітку.

Як виявилось, є простий спосіб підгодувати кущі троянд, пише Express. Для цього вам знадобиться магнієва сіль Епсома або, як її ще називають, англійська сіль.

Цей засіб допоможе боротися з поширеними хворобами троянд, що викликаються грибками — чорною плямистістю, сірою гниллю, корончастим галом, вірусом мозаїки троянд та іншими.

Як удобрити троянди сіллю Епсома?

Для одного куща використовуйте півсклянки англійської солі. Це приблизно 1 чайна ложка солі на кожні 30 см висоти куща.

Посипте сіллю Епсома ґрунт навколо куща троянди, але так, щоб вона не торкалася стебел.

Потім граблями акуратно змішайте сіль із верхнім шаром ґрунту.

Наприкінці ретельно полийте кущі троянд, щоб допомогти солі розчинитись і вбратися у ґрунт.

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