Из-за этой ошибки пионы больше не зацветут: как и когда нужно обрезать цветы после цветения

Не спешите обрезать кусты пионов сразу после цветения

Пионы — красивые и любимые цветы многих дачников и цветоводов. Они не прихотливые, однако требуют ухода, чтобы пышно цвести и радовать глаз. А после цветения требуют правильной обрезки.

"Телеграф" расскажет, как и когда правильно обрезать пионы, чтобы они точно зацвели в следующем сезоне.

Как правильно обрезать пионы после цветения?

После того, как пионы отцвели, они нуждаются в обрезке, однако речь не идет об обрезке всего куста целиком, а только об увядших соцветиях, пишет Express. Важно снять усохшие чашелистики с лепестками, которые уже завяли, чтобы растение не тратило энергию на формирования семен.

Острым чистым секатором уберите с кустов отцветшие цветы, а сам куст оставьте в покое вж до осени. На протяжении лета растение накапливает полезные вещества и солнечные лучи через листья и стебли, чтобы укрепить корневую систему на зиму.

Поэтому еще одним важным фактором в уходе за пионами является регулярный и обильный полив. Вносите воду под корни в достаточном количестве примерно раз в неделю, чтобы корни не пересыхали. Делать это нужно на протяжении всего лета.

А уже осенью, когда кусты сами начнуть увядать перед холодами, нужно аккуратно обрезать стебли, оставив несколько сантиметров над почвой. Если все сделать правильно в уходе за пионами, то в следующем сезоне они точно порадуют пышным цветением.

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