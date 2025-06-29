Там жили музи поетів, а потім все забрали більшовики: як виглядає Будинок сестер Синякових біля Харкова і що там зараз
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У цьому будинку активно розвивалось мистецтво
У Харкові та області було чимало будівель, де творили письменники, художники, співаки та інші представники творчої інтелігенції. Так цікаву історію має Будинок сестер Синякових, де жили "футуристичні музи".
У селі Красна Поляна у Харківській області розташований Будинок сестер Синякових, збудований у 1896 році. Це був звичайний одноповерховий будинок з великими вікнами, до якого вели дерев'яні сходи. Там жив місцевий купець Михайло Синяков разом із п'ятьма доньками: Зінаїдою, Надією, Марією, Оксаною та Вірою.
Батько виділяв багато коштів на освіту дівчат, тож кожна обрала свій шлях. Зінаїда була оперною співачкою, Марія — художницею, а Надія — піаністкою. Синякові не боялися проявляти себе та відрізнятися від інших. Зокрема, вони могли пройтися містом з розпущеним волоссям та у хітонах — довгих сорочках.
Також дівчата привертали увагу художників і поетів, тож тут часто влаштовували творчі вечори. Свого часу тут бували культурні діячі країни-окупантки Пастернак, Маяковський, Єсенін, Асєєв та Єрмілов. Пізніше Асєєв одружився на Оксані, а Пастернак був закоханий у Надію.
У 20-х роках минулого століття радянська влада націоналізувала будинок. Дівчата переїхали до Москви, де продовжували розвивати кар'єри та влаштовувати особисте життя. Однак радянські реалії додавали труднощі, зокрема, Марію звинувачували у "поклонінні перед мистецтвом Заходу", тож її виключали із Союзу художників. Згодом будинок взяв в оренду клуб латиських робітників "Дарбс".
У 1943 році у будинку запрацював дитячий садок, а пізніше тут заснували центр дитячої творчості. Після здобуття Україною незалежності на цьому місці зробили склад і швейний цех.
Однак через неналежний догляд будинок почав руйнуватися. У 2000-х активісти зверталися до влади, аби зробити на цьому місці музей. У 2012 році міськрада продала будинок приватній компанії ТОВ "НВО ПОЛІТЕРМ". При цьому споруда не вважалась пам'яткою архітектури.
Будинок сестер Синякових вважається прикладом дерев’яних паркових садиб кінця ХІХ століття. Такого формату це єдина споруда, яка збереглася у Зміївському районі Харківщини. Цікаво, що у 2018 році сюди приїжджав британський колекціонер Джеймс Баттервік. Він пообіцяв віддати картину Марії Синякової, коли тут зроблять музей.
Пізніше дім таки перетворили на музей. У будинку залишилась ліпнина, пічка, дерев’яна підлога та червоні шпалери на стіні. На стінах повісили фото, який раніше мав вигляд Будинок Синякових, а також самі сестри. У 2021 році тут планували перекрити дах і замінити вікна, а також покращити інтер'єр.
Раніше "Телеграф" розповідав, що зараз відбувається із Будинком культури на Виноградарі у Києві. Він мав бути місцем відпочинку, але цього не сталося.