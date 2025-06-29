Там жили музи поетів, а потім все забрали більшовики: як виглядає Будинок сестер Синякових біля Харкова і що там зараз

У цьому будинку активно розвивалось мистецтво

У Харкові та області було чимало будівель, де творили письменники, художники, співаки та інші представники творчої інтелігенції. Так цікаву історію має Будинок сестер Синякових, де жили "футуристичні музи".

У селі Красна Поляна у Харківській області розташований Будинок сестер Синякових, збудований у 1896 році. Це був звичайний одноповерховий будинок з великими вікнами, до якого вели дерев'яні сходи. Там жив місцевий купець Михайло Синяков разом із п'ятьма доньками: Зінаїдою, Надією, Марією, Оксаною та Вірою.

Сестри Синякові, фото mykharkov.info

Батько виділяв багато коштів на освіту дівчат, тож кожна обрала свій шлях. Зінаїда була оперною співачкою, Марія — художницею, а Надія — піаністкою. Синякові не боялися проявляти себе та відрізнятися від інших. Зокрема, вони могли пройтися містом з розпущеним волоссям та у хітонах — довгих сорочках.

Також дівчата привертали увагу художників і поетів, тож тут часто влаштовували творчі вечори. Свого часу тут бували культурні діячі країни-окупантки Пастернак, Маяковський, Єсенін, Асєєв та Єрмілов. Пізніше Асєєв одружився на Оксані, а Пастернак був закоханий у Надію.

Ольга і Марія Синякові, фото mykharkov.info

У 20-х роках минулого століття радянська влада націоналізувала будинок. Дівчата переїхали до Москви, де продовжували розвивати кар'єри та влаштовувати особисте життя. Однак радянські реалії додавали труднощі, зокрема, Марію звинувачували у "поклонінні перед мистецтвом Заходу", тож її виключали із Союзу художників. Згодом будинок взяв в оренду клуб латиських робітників "Дарбс".

Більшовики націоналізували будинок, фото travels.in.ua

У 1943 році у будинку запрацював дитячий садок, а пізніше тут заснували центр дитячої творчості. Після здобуття Україною незалежності на цьому місці зробили склад і швейний цех.

Однак через неналежний догляд будинок почав руйнуватися. У 2000-х активісти зверталися до влади, аби зробити на цьому місці музей. У 2012 році міськрада продала будинок приватній компанії ТОВ "НВО ПОЛІТЕРМ". При цьому споруда не вважалась пам'яткою архітектури.

Будинок сестер Синякових в аварійному стані, фото travels.in.ua

Будинок сестер Синякових вважається прикладом дерев’яних паркових садиб кінця ХІХ століття. Такого формату це єдина споруда, яка збереглася у Зміївському районі Харківщини. Цікаво, що у 2018 році сюди приїжджав британський колекціонер Джеймс Баттервік. Він пообіцяв віддати картину Марії Синякової, коли тут зроблять музей.

Пізніше дім таки перетворили на музей. У будинку залишилась ліпнина, пічка, дерев’яна підлога та червоні шпалери на стіні. На стінах повісили фото, який раніше мав вигляд Будинок Синякових, а також самі сестри. У 2021 році тут планували перекрити дах і замінити вікна, а також покращити інтер'єр.

Музей сестер Синякових, скриншот з сюжету Суспільного

Піч у Музеї сестер Синякових, скриншот з сюжету Суспільного

Дивани у Музеї Синякових, скриншот з сюжету Суспільного

Раніше "Телеграф" розповідав, що зараз відбувається із Будинком культури на Виноградарі у Києві. Він мав бути місцем відпочинку, але цього не сталося.