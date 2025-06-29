Там жили музы поэтов, а потом все забрали большевики: как выглядит Дом сестер Синяковых возле Харькова и что там сейчас
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В этом доме активно развивалось искусство
В Харькове и области было немало построек, где творили писатели, художники, певцы и другие представители творческой интеллигенции. Так интересную историю имеет Дом сестер Синяков, где жили "футуристические музы".
В селе Красная Поляна в Харьковской области расположен Дом сестер Синяковых, построенный в 1896 году. Это был обычный одноэтажный дом с большими окнами, к которому вела деревянная лестница.
Отец выделял много средств на образование девушек, так что каждая избрала свой путь. Зинаида была оперной певицей, Мария – художницей, а Надежда – пианисткой. Синяковы не боялись проявлять себя и отличаться от других. В частности, они могли пройтись по городу с распущенными волосами и в хитонах — длинных рубашках.
Также девушки привлекали внимание художников и поэтов, поэтому здесь часто устраивали творческие вечера. В свое время здесь бывали культурные деятели страны-оккупанта Пастернак, Маяковский, Есенин, Асеев и Ермилов. Позже Асеев женился на Оксане, а Пастернак был влюблен в Надежду.
В 20-х годах прошлого века советские власти национализировали здание. Девушки переехали в Москву, где продолжали развивать карьеры и устраивать личную жизнь. Однако советские реалии добавляли трудностей, в частности, Марию обвиняли в "поклонении перед искусством Запада", поэтому ее исключали из Союза художников. Впоследствии здание взял в аренду клуб латышских рабочих "Дарбс".
В 1943 году в доме заработал детский сад, а позже здесь был основан центр детского творчества. После обретения Украиной независимости на этом месте сделали склад и швейный цех.
Однако из-за ненадлежащего ухода дом начал разрушаться. В 2000-х активисты обращались к власти, чтобы сделать на этом месте музей. В 2012 году горсовет продал дом частной компании ООО "НПО ПОЛИТЕРМ". При этом постройка не считалась памятником архитектуры.
Дом сестер Синяковых считается примером деревянных парковых усадеб конца XIX века. Такого формата это единственная постройка, которая сохранилась в Змиевском районе Харьковщины. Интересно, что в 2018 году сюда приезжал британский коллекционер Джеймс Баттервик. Он пообещал отдать картину Марии Синяковой, когда здесь будет сделан музей.
Позже дом превратили в музей. Там осталась лепнина, печка, деревянный пол и красные обои на стене. На стенах повесили фото, как ранее выглядел Дом Синяковых, а также сами сестры. В 2021 году здесь планировалось перекрыть крышу и заменить окна, а также улучшить интерьер.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что сейчас происходит с Домом культуры на Виноградаре в Киеве. Он должен был стать местом отдыха, но этого не произошло.