Там жили музы поэтов, а потом все забрали большевики: как выглядит Дом сестер Синяковых возле Харькова и что там сейчас

В этом доме активно развивалось искусство

В Харькове и области было немало построек, где творили писатели, художники, певцы и другие представители творческой интеллигенции. Так интересную историю имеет Дом сестер Синяков, где жили "футуристические музы".

В селе Красная Поляна в Харьковской области расположен Дом сестер Синяковых, построенный в 1896 году. Это был обычный одноэтажный дом с большими окнами, к которому вела деревянная лестница.

Сестры Синяковые, фото mykharkov.info

Отец выделял много средств на образование девушек, так что каждая избрала свой путь. Зинаида была оперной певицей, Мария – художницей, а Надежда – пианисткой. Синяковы не боялись проявлять себя и отличаться от других. В частности, они могли пройтись по городу с распущенными волосами и в хитонах — длинных рубашках.

Также девушки привлекали внимание художников и поэтов, поэтому здесь часто устраивали творческие вечера. В свое время здесь бывали культурные деятели страны-оккупанта Пастернак, Маяковский, Есенин, Асеев и Ермилов. Позже Асеев женился на Оксане, а Пастернак был влюблен в Надежду.

Ольга и Мария Синяковы, фото mykharkov.info

В 20-х годах прошлого века советские власти национализировали здание. Девушки переехали в Москву, где продолжали развивать карьеры и устраивать личную жизнь. Однако советские реалии добавляли трудностей, в частности, Марию обвиняли в "поклонении перед искусством Запада", поэтому ее исключали из Союза художников. Впоследствии здание взял в аренду клуб латышских рабочих "Дарбс".

Большевики национализировали дом, фото travels.in.ua

В 1943 году в доме заработал детский сад, а позже здесь был основан центр детского творчества. После обретения Украиной независимости на этом месте сделали склад и швейный цех.

Однако из-за ненадлежащего ухода дом начал разрушаться. В 2000-х активисты обращались к власти, чтобы сделать на этом месте музей. В 2012 году горсовет продал дом частной компании ООО "НПО ПОЛИТЕРМ". При этом постройка не считалась памятником архитектуры.

Дом сестер Синяковых в аварийном состоянии, фото travels.in.ua

Дом сестер Синяковых считается примером деревянных парковых усадеб конца XIX века. Такого формата это единственная постройка, которая сохранилась в Змиевском районе Харьковщины. Интересно, что в 2018 году сюда приезжал британский коллекционер Джеймс Баттервик. Он пообещал отдать картину Марии Синяковой, когда здесь будет сделан музей.

Позже дом превратили в музей. Там осталась лепнина, печка, деревянный пол и красные обои на стене. На стенах повесили фото, как ранее выглядел Дом Синяковых, а также сами сестры. В 2021 году здесь планировалось перекрыть крышу и заменить окна, а также улучшить интерьер.

Музей сестер Синяковых, скриншот из сюжета Суспильного

Печь в Музее сестер Синяковых, скриншот из сюжета Суспильного

Диваны в Музее Синяковых, скриншот из сюжета Суспильного

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