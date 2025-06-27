Там жив депутат російської Держдуми: як виглядає будинок Міли Куніс у Чернівцях

Акторка була в Україні ще до повномасштабного вторгнення росіян

Міла Куніс — відома голлівудська акторка, яка має українське походження. Вона запам'яталась грою у фільмах "Чорний лебідь", "Друзі по сексу", "Макс Пейн". Куніс зробила блискучу кар'єру в Голлівуді, але не забула про своє коріння.

Майбутня акторка народилась у 1983 в Чернівцях у єврейській сім'ї. Тоді Україна перебувала у складі Радянського Союзу. Батько Міли — Марк — був інженером-механіком на місцевому заводі "Легмаш", а мати Ельвіра працювала вчителькою фізики. Також Куніс мала старшого брата Михайла.

Родина жила доволі скромно. А після розпаду СРСР фінансове становище погіршилося, тож родина емігрувала у США. Це сталося у 1991 році. Там Міла пішла у початкову школу, а згодом побудувала успішну кар'єру в кіно.

Куніс стала успішною акторкою в Голлівуді, фото з мережі

Водночас будинок у Чернівцях родина продала. Він розташований у центрі міста, на вулиці Ольжича,5. Будинок звели у 1900 році, коли Чернівці перебували у складі Австро-Угорщини. Місцеві розповідали, що дідусь Куніс був заможною людиною і вже мешкав у США. Так він залишив рідним спадок. А тато Міли, переїхавши до Штатів, почав займатися бізнесом.

"Відразу ж після від'їзду до Америки батько сімейства Марк Куніс придбав там заправку і зайнявся бізнесом. Виїхали вони якось несподівано. Нікому з сусідів про свої плани не говорили. Будинок також продали дуже швидко. Його купив місцевий бізнесмен за $80 тисяч, але він там і не жив " — ділився друг дитинства брата Міли Юрій Лапа.

Куніс емігрувала з батьками у США ще в 90-х, фото з мережі

Також чернівчанин розповів, що колишній будинок Куніс оповитий дивними історіями. Наприклад, людина, яка колись там жила, повісилась. Також жоден власник довше 10 років там не мешкав. Станом на 2013 рік на вікнах у будинку були опущені жалюзі та закриті ворота.

Дім Куніс у Чернівцях, фото "Головний чернівецький портал"

У 2017 році Куніс приїхала у рідні Чернівці разом з чоловіком Ештоном Кутчером. Вони прибули в Україну лише на кілька годин із Будапешта, де знімалися у фільмі. Екскурсію по місту їм провів кінорежисер Сергій Скобун. Спершу вони спілкувалися англійською, а потім Міла попросила перейти на російську, яку тоді вважала рідною. Під час візиту акторка хотіла відвідати рідний дім, але її з чоловіком-актором не впустили.

Приїзд Куніс до Чернівців у 2017 році, фото з мережі

Куніс була з чоловіком у місцевій кав'ярні, фото з мережі

"Ми вирушили до нашого старого будинку, я постукала у двері, тому що дійсно хотіла заглянути всередину. Але нова власниця просто відповіла "Ні!". Їй було все одно. Я сказала: "Я жила тут, коли була маленькою, мої батьки зі мною …", але їй було начхати і вона навіть не відчинила нам двері. Вся ця історія була по-справжньому принизливою", – поділилась зірка.

Пізніше друг зірки, Микола Бадай, розповів, що Куніс ніхто не впустив у дім, оскільки там нікого тоді не було. Тож вона подивилась на будинок через браму, ставши на стілець.

Тут жила Куніс до семи років, скриншот з Google-карт

"Ми дзвонили, там такі великі ворота, фірточка, ніхто не відповідав, і навіть по реакції вікон видно було, що там нікого не було. Ми зайшли у сусідський будинок, винесли стілець, Міла через паркан подивилась будинок, подивилася на двір" – розповів Бадай.

Куніс не змогла потрапити у рідний будинок, скриншот з Google-карт

Через кілька днів у будинок не впустили батьків Куніс. З'ясувалось, що одна частина двоповерхового дому належить депутату Держдуми РФ Валерію Скругу, а інша – його мамі Марії. Жінка зазначила, що її на той момент не було вдома, а відмовилась відчиняти двері хатня робітниця. А все тому, що подружжя видалось їй підозрілим.

"Слухайте, зараз така криза, біженців купа, таке коїться. Ми бідна Україна. Це не Америка", – додала Скруг.

Батьків Куніс не впустили у їх рідний дім, скриншот з Google-карт

Раніше "Телеграф" розповідав, через що Міла Куніс та Ештон Кутчер оскандалилися у 2023 році. Це пов'язано із засудженим колегою, зіркою серіалів "Шоу 70-х" і "Ранчо" Денні Мастерсоном.