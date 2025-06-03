Туди так просто не потрапити: як виглядає Будинок із химерами у Києві

Місце відрізняється оригінальною ліпниною на тваринну тематику

Будинок із химерами вважається однією з найпопулярніших пам'яток архітектури неоготичного стилю у Києві. Він прикрашений скульптурами на тему тваринного світу, а також міфічними істотами. Потрапити у Будинок із химерами також не так просто. Також у Києві можна побачити цікавий будинок із кішками.

Будинок із химерами розташований у Києві на вулиці Банковій. Його збудував архітектор Владислав Городецький у 1901-1903 роках, тоді як прикраси виконав скульптор Еліо Саля. Власне, завдяки нестандартним скульптурним прикрасам на міфологічну та мисливську тематику, місце і почали називати Будинком із химерами. А все тому, що Городецький мав пристрасть до полювання.

Будинок із химерами зовні, фото Kiyv maps

У стіни вмурували бетонні голови таких тварин, як слонів, носорогів, антилоп та крокодилів. На колонах можна побачити зображення ящірок. А от водостоками слугують "голови" слонів. На даху будівлі височіють жаби і морські чудовиська.

Будинок із химерами побудований з тваринною тематикою, фото з мережі

Інтер'єр пам'ятки також відповідає тваринній тематиці. Тут можна побачити художні розписи, мармур, ліпнину, дерев'яні різьблення, вітражі та гвинтові сходи. Ліпнину, зокрема, виконали на стінах, де зображені хлопчики з крилами, а також луки, стріли і пташині лапи. Тоді як на стелі є ліпнини екзотичних фруктів, наприклад, ананасів.

На стінах будівлі - ліпнина, фото "Спрага: в Києві цікаво"

У холі висить світильник-торшер у формі риб, огорнутих водоростями та квітками лотосу. Плафони задекоровані гірляндами з фруктів і галузок винограду, а розетка плафона зроблена як морська зірка.

Плафон у вигляді морської зірки, фото "Київ цікавий"

У Будинку із химерами можна побачити чимало картин на мисливську тематику, а також черепи, роги та опудала, які є трофеями Городецького. Біля сходів і у кімнатах відтворили мальовничі панно. Цікавими у будівлі є груби, прикрашені майоліковими кахлями. Особливо відрізняється піч у стилі рококо, що супроводжується жіночою фігурою із вазою.

Зал у будинку із химерами, фото md-ukraine.com

Піч у будинку із химерами, фото "Спрага: в Києві цікаво"

Будинок із химерами розписаний фресками, фото Kiyv maps

Раніше, щоб потрапити у Будинок із химерами, потрібно заздалегідь записуватися на екскурсію. Це було можливо у дні, коли не планувалось офіційних прийомів іноземних делегацій. Зараз місце слугує резиденцією президента України Володимира Зеленського. Там він проводить зустрічі з міжнародними партнерами.

У будинку із химерами є цікаві скульптури, фото AD magazine

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