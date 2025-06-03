Зведений як одна стіна: як виглядає плоский будинок у Харкові

Нестандартні будівлі розташовані у Харкові

У деяких українських містах можна побачити нетипові плоскі будинки. Вони створюють ілюзію, ніби будівлі мають лише одну стіну. Дві такі розташовані у Харкові. Також ми розповідали про цікавий Будинок із химерами на тваринну тематику у Києві.

Родзинкою плоского будинку є те, що він побудований не як звичайний прямокутник. Дві бічні стіни формують гострий кут, тож будівля має вигляд трапеції. Таким чином під певним кутом створюється враження, що будинок має лише одну стіну. Аби побачити цю оптичну ілюзію, треба стати обличчям до фасаду споруди біля її кута.

Плоский будинок у Харкові, фото "Рубрика"

Одна із таких будівель розташована на Московському проспекті, 193 у Харкові. Це звичайний будинок жовтуватого відтінку у занедбаному стані. Подейкують, що будинок на Московському проспекті збудували плоским, оскільки у місті не було грошей на звичайний. Раніше там жили люди, утім, зараз невідомо, в якому стані будинок після постійних бомбардувань Харкова окупантами.

Плоский будинок побудували через брак коштів, фото "Рубрика"

Схожа будівля розміщена на вулиці Гвардійців-залізничників, 3 у Харкові. Це неподалік місцевого вокзалу. Сам будинок рожевого відтінку є доволі старим. На світлинах помітно, що там діє салон краси. Є версія, що такий будинок створили, аби не псувати архітектуру вулиці і транспортну розв'язку.

Будинок з однією стіною на вулиці Гвардійців-залізничників, 3 у Харкові, фото "Рубрика"

Будинок виглядає, ніби одна стіна, фото kharkovgo.com

Плоский будинок розташований біля вокзалу, фото kharkovgo.com

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