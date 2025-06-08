У ньому все розташоване догори ногами: як виглядає Перевернутий будинок у Карпатах і що там можна побачити

У будинку все розташовано догори ногами

В Україні можна побачити чимало цікавих споруд, які відрізняються незвичним екстер'єром або скульптурним оформленням. Прикладом є плоский будинок у Харкові. Також вартий уваги Перевернутий будинок у Карпатах.

У селі Поляниця Івано-Франківської області розташована цікава споруда, що передбачає Перевернутий будинок. Як зовні, так і зсередини, він зведений догори ногами. В Україні це перша споруда такого типу, тож вона приваблює туристів з усіх областей. Особливо тих, хто їде на відпочинок у Карпати.

Перевернутий будинок у Поляниці, фото "Карпатіум"

Карпатські майстри звели таку споруду за каркасною технологією за 45 днів. Вона простягається на площу 85 квадратних метрів і складається з двох поверхів. Тут все навпаки: дах будівлі — знизу, а фундамент — зверху. На першому поверсі розташоване горище, де зазвичай ставлять різні речі. Також там є туалет і сходи догори.

Горище на першому поверсі, фото Travello

Туалет у Перевернутому будинку, фото "Карпатіум"

На другому поверсі є лише одна кімната, що нагадує вітальню. Усі меблі — столи, дивани, крісла і санвузол, прибиті до стелі догори ногами. Це стосується також картин і навіть опудала лисиці. А родзинкою будинку є стілець "для справжнього гуцула" з вм'ятинами.

Меблі у Перевернутому будинку, фото Travello

Меблі у Перевернутому будинку, фото Travello

Пересуваючись будинком, у вас може виникнути легке запаморочення через нетипове планування. Водночас ви можете зробити там цікаві світлини біля різних меблів, щоб зафіксувати враження. Ціна квитка — 150 гривень. Окрім перевернутого будинку, за таку вартість ви можете ще відвідати Бандерівську криївку, Музей ілюзій і Криві дзеркала.

До перевернутого будинку можна дізнатися автобусом з Яремче. А до Яремче курсують як потяги, так і автобуси з різних обласних центрів України. Також сюди можна дістатися власною автівкою. Для цього треба їхати по трасі "Яремче–Буковель". Біля споруди є ринок із сувенірами, де можна придбати карпатський чай, мед, гриби та інші речі.

Раніше "Телеграф" розповідав, який вигляд має Будинок із химерами у Києві. Туди складно потрапити.