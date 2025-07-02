Їздив у Москву і був науковим співробітником: як виглядав Ігор Кондратюк у грі "Що? Де? Коли?"

З цієї програми почалась кар'єра Кондратюка на ТБ

Відомий український ведучий Ігор Кондратюк, якому Віталій Козловський виплатив 2 мільйони, тривалий час був учасником інтелектуальної програми "Що? Де? Коли?". Це шоу стало гучним стартом Кондратюка на телебаченні.

"Телеграф" вирішив пригадати, яким був Кондратюк під час участі у "Що? Де? Коли?", і що він казав про цю програму.

Ігор Кондратюк у "Що? Де? Коли?"

У 1985 році Кондратюк став членом клубу "Що? Де? Коли?", коли працював науковим співробітником Інституту молекулярної біології та генетики НАН України. Це була популярна телевізійна інтелектуальна гра, яку дивилися у країнах колишнього Радянського Союзу. Учасники повинні були мати широкий світогляд, знання у різних сферах і логічне мислення.

Кондратюк активно брав участь у "Що? Де? Коли?", фото з мережі

Кондратюк входив до складу команди Андрія Козлова, який був президентом Міжнародної асоціації "Що? Де? Коли?". У 2008 році Ігор разом із командою виграв приз "Кришталева сова".

Кондратюк виграв "Кришталеву сову", фото з мережі

"Це був прекрасний час і чудова школа. Можна сказати, "Що? Де? Коли?" став моїм телевізійним університетом, як у Зеленського – КВН, але в нашому клубі було набагато більше інтелекту", — розповідав продюсер.

Кондратюк добре висловлювався про "Що? Де? Коли", фото з мережі

Перемога в інтелектуальній програмі дала Кондратюку платформу для розвитку телевізійної кар'єри. Так із науки Ігор перейшов у роботу редактора, шоумена та помічника ведучого. Йшлося про програми "Любов із першого погляду" і "Брейн-ринг" на Першому телеканалі в "Останкіно" у Москві. За одну програму він заробляв 600 доларів. Пізніше Ігор став співорганізатором і ведучим матчів "Що? Де? Коли?" та "Брейн ринг" зірок України, Білорусі та Росії на УТ-1.

Кондратюк почав розвивати телекар'єру в 90-х, фото з мережі

Після цього Ігор став ведучим гри "5+1" на каналі УТ-3, у 1995-1996 роках — гри "Програма передач на завтра" на УТ-1. А невдовзі Кондратюк став співавтором, продюсером і ведучим програми "Караоке на майдані", яка принесла йому масштабну популярність. Згодом Кондратюка обрали членом журі в проєктах "Х-фактор" і "Україна має талант", тож у нього вже не було часу їздити у Росію.

Кондратюк прославився завдяки "Караоке на Майдані", фото з мережі

Андрій Козлов, з яким Кондратюк грав у "Що? Де? Коли?" став його кумом. Це відбулося ще до початку війни Росії на Донбасі. Однак після 2014 році їхнє спілкування припинилося через агресію країни-окупантки: "Так, він хрестив нашого середнього сина, але зараз жодних контактів із ним у нас немає. І я так відчуваю, що ми обидва розуміємо, чому так сталося".

Кондратюк не спілкується з кумом Козловим, фото з мережі

Кондратюк зазначив в інтерв'ю OBOZ.UA, що не розуміє, про що буде спілкуватися з Козловим. А все тому, що клуб позиціює себе "поза політикою", і водночас учасники проводили гру для російських солдатів у Сирії.

"Я не знаю, про що з ним зараз говорити. Як там поживає "Що? Де? Коли?"? Клуб заявляє, що він поза політикою, а тим часом знавці летять на військову базу до Сирії — проводити гру для російських військових? І, мабуть, вважають це геройством, а в українському розумінні вони придурки", — додав він.

Раніше "Телеграф" розповідав, що говорить про війну учасник гри "Що? Де? Коли?" Андрій Козлов. Він народився у Луганську.