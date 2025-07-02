Ездил в Москву и был научным сотрудником: как выглядел Игорь Кондратюк в игре "Что? Где? Когда?"

С этой программы началась карьера Кондратюка на ТВ

Известный украинский ведущий Игорь Кондратюк, которому Виталий Козловский выплатил 2 миллиона, долгое время был участником интеллектуальной программы "Что? Где? Когда?". Это шоу стало громким стартом Кондратюка на телевидении.

"Телеграф" решил вспомнить, каким был Кондратюк во время участия в "Что? Где? Когда?", и что он говорил об этой программе.

Игорь Кондратюк в "Что? Где? Когда?"

В 1985 году Кондратюк стал членом клуба "Что? Где? Когда?", когда работал научным сотрудником Института молекулярной биологии и генетики НАН Украины. Это была популярная телевизионная интеллектуальная игра, которую смотрели в странах бывшего Советского Союза. Участники должны были иметь широкое мировоззрение, знания в разных областях и логическое мышление.

Кондратюк активно участвовал в "Что? Где? Когда?", фото из сети

Кондратюк входил в состав команды Андрея Козлова, бывшего президентом Международной ассоциации "Что? Где? Когда?". В 2008 году Игорь вместе с командой выиграл приз "Хрустальная сова".

Кондратюк выиграл "Хрустальную сову", фото из сети

"Это было прекрасное время и отличная школа. Можно сказать, "Что? Где? Когда?" стал моим телевизионным университетом, как у Зеленского – КВН, но в нашем клубе было гораздо больше интеллекта",– рассказывал продюсер.

Кондратюк хорошо высказывался о "Что? Где? Когда", фото из сети

Победа в интеллектуальной программе предоставила Кондратюку платформу для развития телевизионной карьеры. Так из науки Игр перешел в работу редактора, шоумена и помощника ведущего. Речь шла о программах "Любовь с первого взгляда" и "Брейн-ринг" на Первом телеканале в "Останкино" в Москве. За одну программу он зарабатывал 600 долларов. Позже Игорь стал соорганизатором и ведущим матчей "Что? Где? Когда?" и "Брейн ринг" звезд Украины, Белоруссии и России на УТ-1

Кондратюк начал развивать телекарьеру в 90-х, фото из сети

После этого Игр стал ведущим игры "5+1" на канале УТ-3, в 1995-1996 годах — игры "Программа передач на завтра" на УТ-1. А вскоре Кондратюк стал соавтором, продюсером и ведущим программы "Караоке на майдане", принесшей ему масштабную популярность. Впоследствии Кондратюка избрали членом жюри в проектах "Х-фактор" и "Україна має талант", так что у него уже не было времени ездить в Россию.

Кондратюк прославился благодаря "Караоке на Майдане", фото из сети

Андрей Козлов, с которым Кондратюк играл в "Что? Где? Когда?" стал его кумом. Это произошло еще до начала войны России на Донбассе. Однако после 2014 года их общение прекратилось из-за агрессии страны-оккупанта: "Да, он крестил нашего среднего сына, но сейчас никаких контактов с ним у нас нет. И я так чувствую, что мы оба понимаем, почему так произошло".

Кондратюк не общается с кумом Козловым, фото из сети

Кондратюк отметил в интервью OBOZ.UA, что не понимает, о чем будет общаться с Козловым. А все потому, что клуб позиционирует себя "вне политики", и в то же время участники проводили игру для российских солдат в Сирии.

"Я не знаю, о чем с ним сейчас говорить. Как там поживает" Что? Где? Когда?"? Клуб заявляет, что он вне политики, а между тем знатоки летят на военную базу в Сирию — проводить игру для российских военных? И, видимо, считают это геройством, а в украинском понимании они — придурки", — добавил он.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что говорит о войне участник игры "Что? Где? Когда?" Андрей Козлов. Он родился в Луганске.