Входив до списку найбагатших українців: як виглядає єдиний син Леоніда Кравчука і що про нього відомо

Син покійного політика тримається осторонь публіки

Перший президент України Леонід Кравчук, який відійшов у засвіти у 2022 році, рідко говорив про свою сім'ю. Так у політика залишилась дружина, з якою він мав сина Олександра. Чоловік не тяжіє до публічності, тож взагалі не з'являється під прицілом камер.

"Телеграф" з'ясував, що відомо про єдиного сина першого президента України та чим він займався.

Що відомо про сина Леоніда Кравчука

Політик перебував у шлюбі з дружиною Антоніною Мішуріною. У 1959 році вона народила сина, якого назвали Олександром. У мережі немає інформації, де він здобував освіту. Однак відомо, що згодом Олександр створив компанію "Нафком-агро". Вона була однією з найбільших землевласників України. Підприємство орендувало близько 200 тисяч гектарів сільськогосподарських угідь у Вінницькій, Чернігівській, Полтавській та Сумській областях.

Олександр Кравчук, фото з мережі

Син Кравчука був президентом футбольного клубу "Нафком". Проте у 2009 році чоловік продав його за одну гривню. Також Олександр входив до рейтингу "200 найбагатших українців" завдяки прибутковому аграрному бізнесу. Тоді його статки нараховували 50 мільйонів доларів. У цьому рейтингу він займав 116 місце у 2011 році, а через 3 роки — 167-ме.

Олександр практично взагалі не відвідував публічні заходи. Відомо, що він одружений з жінкою Оленою, із якою має двох дітей — Марію і Андрія. У мережі є всього два фото Кравчука-молодшого: одне — з досьє, а інше — з батьком, матір’ю, дружиною та дітьми. У 2005 році Олександр став дідусем — у нього народилася онучка.

Олександр з родиною, фото з мережі

Відомо, що дружина Олександра працювала у Київському національному університеті, син Андрій — у рекламному агентстві. Донька Марія навчалась у Київському національному університеті.

Упродовж останніх років про сина Кравчука немає згадок у медіа. Ймовірно, чоловік не хоче, аби його життя обговорювали.

Раніше "Телеграф" розповідав, який вигляд зараз має могила Леоніда Крачука. Його поховали у Києві.