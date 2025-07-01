Голодував 303 дні та просидів 15 років у вʼязницях: де зараз лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв

Понад 15 років життя діяч перебував у в'язницях

Мустафа Джемілєв став одним із найвідоміших українських політиків і громадських діячів кримськотатарського походження. Він активно боровся за свободу і дотримання прав кримських татарів, за що нерідко був ув'язнений. Після окупації Росією Криму Мустафа продовжує говорити про кримськотатарський народ у світі. Також він став Героєм України.

"Телеграф" розповість, яким є життєвий шлях борця за свободу кримських татар, а також чим він займається зараз.

Що відомо про Мустафу Джемілєва

Майбутній політик народився у 1943 році у селищі Ай-Серез, неподалік Судака. Вже у 1944 року його родину та весь кримськотатарський народ радянська влада депортувала до Узбекистану. Мустафа не міг вступити до вишу через відповідну заборону щодо татар.

Так Джемілєв працював на авіаційному заводі у Ташкенті та входив до організації "Спілка кримськотатарської молоді". Згодом її заборонили, а за діячем почав стежити КДБ. У 1966 році Мустафа відмовився від служби у радянській армії, за що його відправили у табір під Ташкентом. Там він оголошував голодування.

Мустафа Джемілєв у дитинстві, фото з особистого архіву

Після виходу на волю Мустафа створив Ініціативну групу із захисту прав людини в СРСР. Вона займалась інформуванням про боротьбу кримських татар за свої права. Згодом багатьох членів заарештували, зокрема й Мустафу. За це його засудили до 3 років позбавлення волі. Джемілєв оголошував 30-денне голодування.

У 1974 році діяча спровокували на бійку, за що отримав 15 діб ув'язнення. Однак після закінчення терміну Мустафі оголосили справу про "наклеп на радянський лад", створену на основі фальшивих показань свідка. Тоді діяч оголосив про найдовше своє найдовше голодування — 303 доби. Його життєдіяльність підтримували ін'єкціями глюкози. За звільнення Мустафи висловлювалися чимало громадських діячів.

Джемілєв часто голодував на знак протесту проти ув'язнень, фото Меджлісу

У 1976 році з'явилась інформація про смерть Джемілєва, яка згодом виявилась фейком. Після звільнення діяч продовжив боротьбу за свободу кримських татар. Однак у 1979 році його заарештували за "злісне порушення правил гласного адміністративного нагляду". Термін — 4 роки заслання в Якутії.

У 1983 році Мустафа вперше за 39 років повернувся до Криму разом з родиною. Утім, через 3 дні їх вигнали з півострова. Родина повернулась до міста Янгіюль в Узбекистані, де Джемілєв працював слюсарем. Тоді з ним відбувся шостий арешт за "наклеп на радянський лад" та "організацію масових заворушень", коли Джемілєв намагався поховати батька в Криму.

Мустафа - другий зліва, скриншот з відео "Крим Реалії"

У 1987 році Джемілєв став членом "Центральної ініціативної групи Національного руху кримських татар", яка влаштовувала акції протесту. У 1989 році він очолив Організацію кримськотатарського національного руху і повернувся до Криму.

У 1991 році Мустафа став головою Меджлісу кримськотатарського народу, а у 1998-му — народним депутатом Верховної Ради. У 2002 році знову потрапив до парламенту, але вже від "Нашої України". Пізніше він ще кілька разів проходив до Ради від цієї політичної сили, а також від "Батьківщини". Зокрема, він займався питаннями нацменшин і прав людини.

Джемілєв все життя боровся за права кримських татарів, скриншот з відео "Крим Реалії"

У 2014 році Джемілєв засудив окупацію Росією Криму. Вороги заборонили Мустафі в'їзд на півострів, а також у країну-агресорку. Мустафа став Уповноваженим Президента України у справах кримськотатарського народу. Також він потрапив до парламенту від "Блоку Петра Порошенка".

Джемілєв засудив окупацію Криму, фото з мережі

Мустафа висловлювався про ненасильницьку боротьбу за повернення кримських татар на Батьківщину. Закликав ввести миротворчий контингент ООН у Крим. Також підтримував повну блокаду півострова.

Де зараз Мустафа Джемілєв

У 2019 році Джемілєв пропонував президенту України Володимиру Зеленському новий формат перемовин щодо Донбасу — Стамбульський. А все тому, що Туреччина входить до НАТО і при цьому президент Реджеп Таїп Ердоган має хороші стосунки з диктатором Путіним.

Джемілєв мав зустрічі з Ердоганом, фото Офісу президента

Також у 2019 році Мустафа знову став нардепом від "Європейської Солідарності". Загалом громадський діяч продовжує брати участь у міжнародних зустрічах щодо звільнення Криму від окупації. Зокрема, з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Так вдалося звільнити з полону Нарімана Джеляла — першого заступника голови Меджлісу.

Джемілєв продовжує боротися за кримських татар, фото Elvina Seitbullaeva

У 2023 році Джемілєв отримав звання Героя України. Президент Володимир Зеленський особисто вручив йому нагороду. У тому ж році Мустафа брав участь у саміті Ліги арабських держав у Саудівській Аравії. Однією з тем було повернення усіх політичних в’язнів Криму і тимчасово окупованих територій.

Джемілєв став Героєм України, фото Офісу президента

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