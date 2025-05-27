Закінчила військовий виш і була мером на Львівщині: який вигляд у молодості мала Ірина Верещук

Жінка навчалась у військовому виші та була мером одного з міст

Заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук нещодавно заявила, що до війни потрібно готуватися всім, у тому числі дітям. Це спричинило жваве обговорення у мережі. При цьому політикиня розповідала, що її син "воює на своєму фронті".

"Телеграф" нагадає, якою була чиновниця до того, як потрапити у політику і чим вона займалась.

Ірина Верещук до політики

Майбутня політикиня народилась у Рава-Руській, що на Львівщині, у 1979 році. Після закінчення школи Ірина вступила до Військового інституту імені Петра Сагайдачного при Львівській політехніці. Там вона опанувала спеціальність "міжнародна інформація". А другу вищу освіту з правознавства Верещук здобула у Львівському університеті імені Франка.

Верещук у дитинстві, фото з мережі

Після навчання Ірина проходила службу на офіцерських посадах ЗСУ. Згодом стала юристом у Рава-Руській міській раді. Недовго була заступницею голови Жовківської РДА з гуманітарних питань та зовнішньої політики.

Верещук була юристом у Рава-Руській, фото armyinform.com.ua

Верещук складала присягу на вірність Україні, armyinform.com.ua

У 2008-2010 роках Верещук відвідувала Львівський регіональний інститут Національної академії державного управління при Президентові України. Після цього вона проходила проходила стажування у Секретаріаті Кабміну та потрапила у кадровий резерв цієї структури.

Верещук була мером Рави-Руської, фото з фейсбук-сторінки політикині

Ірина Верещук в політиці

У 2010 році Ірина стала міським головою Рави-Руської від партії Сильна Україна. У 2014 році балотувалась до парламенту, але програла Володимиру Парасюку. Тоді нардеп звинувачував Верещук у корупції та прогулюванні на роботі

Верещук балотувалась до ВР у 2014 році, фото з фейсбук-сторінки політикині

У 2019 році Верещук стала народним депутатом Верховної Ради. Паралельно вона увійшла до Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. У 2020 році Ірина балотувалась у мери Києва.

Верещук балотувалась у мери Києва, фото з фейсбук-сторінки політикині

Тоді Ірина знялась в агітаційному ролику, перевтілившись в образ Мері Поппінс. У мережі з'явилися кадри, як Ірина висить на тросах у жовтому плащі і зеленою парасолькою на фоні неба у Києві. Це породило купу мемів у мережі. Водночас ролик виборці так і не побачили.

Верещук перевтілювалась у Мері Поппінс, фото з мережі

У 2021-2024 роках Ірина була віцепрем'єр-міністром — міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Зараз Верещук обіймає посаду заступника керівника Офісу Президента.

Верещук працює заступником Керівника ОП, фото з мережі

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як Ірина Верещук стала зіркою мемів. Користувачі мережі відреагували на те, як політикиня проходила підготовку національного спротиву.