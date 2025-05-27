Закінчила військовий виш і була мером на Львівщині: який вигляд у молодості мала Ірина Верещук
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Жінка навчалась у військовому виші та була мером одного з міст
Заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук нещодавно заявила, що до війни потрібно готуватися всім, у тому числі дітям. Це спричинило жваве обговорення у мережі. При цьому політикиня розповідала, що її син "воює на своєму фронті".
"Телеграф" нагадає, якою була чиновниця до того, як потрапити у політику і чим вона займалась.
Ірина Верещук до політики
Майбутня політикиня народилась у Рава-Руській, що на Львівщині, у 1979 році. Після закінчення школи Ірина вступила до Військового інституту імені Петра Сагайдачного при Львівській політехніці. Там вона опанувала спеціальність "міжнародна інформація". А другу вищу освіту з правознавства Верещук здобула у Львівському університеті імені Франка.
Після навчання Ірина проходила службу на офіцерських посадах ЗСУ. Згодом стала юристом у Рава-Руській міській раді. Недовго була заступницею голови Жовківської РДА з гуманітарних питань та зовнішньої політики.
У 2008-2010 роках Верещук відвідувала Львівський регіональний інститут Національної академії державного управління при Президентові України. Після цього вона проходила проходила стажування у Секретаріаті Кабміну та потрапила у кадровий резерв цієї структури.
Ірина Верещук в політиці
У 2010 році Ірина стала міським головою Рави-Руської від партії Сильна Україна. У 2014 році балотувалась до парламенту, але програла Володимиру Парасюку. Тоді нардеп звинувачував Верещук у корупції та прогулюванні на роботі
У 2019 році Верещук стала народним депутатом Верховної Ради. Паралельно вона увійшла до Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. У 2020 році Ірина балотувалась у мери Києва.
Тоді Ірина знялась в агітаційному ролику, перевтілившись в образ Мері Поппінс. У мережі з'явилися кадри, як Ірина висить на тросах у жовтому плащі і зеленою парасолькою на фоні неба у Києві. Це породило купу мемів у мережі. Водночас ролик виборці так і не побачили.
У 2021-2024 роках Ірина була віцепрем'єр-міністром — міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Зараз Верещук обіймає посаду заступника керівника Офісу Президента.
Раніше "Телеграф" розповідав про те, як Ірина Верещук стала зіркою мемів. Користувачі мережі відреагували на те, як політикиня проходила підготовку національного спротиву.