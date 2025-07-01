Входив у Партію регіонів і був довіреною особою Януковича: де зараз політик Тарас Чорновіл

Політик активно висловлюється щодо ситуації в Україні та світі

Тарас Чорновіл — відомий український політик, який був народним депутатом протягом III, IV, V, VI скликань Верховної Ради. Певний час він входив до Партії регіонів, за що його часто критикували. Зараз політик продовжує з'являтися у публічному просторі та критикує чинну владу.

"Телеграф" розкаже про діяльність політика, чим він запам'ятався, а також чим займається зараз.

Що відомо про Тараса Чорновола

Майбутній політик народився у 1964 році у Львові. Його батько — відомий громадський діяч і дисидент В'ячеслав Чорновол, а мати — культурна і церковна діячка Олена Антонів. Навчався у Львівському політехнічному інституті на біологічному факультеті, але не закінчив його. У цьому ж виші працював лаборантом на кафедрі прикладної геодезії.

Тарас Чорновіл з батьками, фото istpravda.com.ua

Упродовж року Чорновіл заочно навчався в Українській академії друкарства. Навчався в Інституті підвищення кваліфікації при Львівському університеті, де опановував міжнародне право. Утім, у 2005 році його відрахували через несплату за навчання та незданий диплом.

За своє життя Чорновіл встиг:

протягом 2 років служити в армії на Житомирщині;

упродовж 5 років бути санітаром Львівської лікарні швидкої медичної допомоги;

бути редактором видань "Український вісник", "Молода Україна", "Стрім", "Час".

Чорновіл працював редактором видань, фото з мережі

Упродовж 2 років Тарас працював керівником Української незалежної видавничо-інформаційної спілки. У 1990—1994 роках Чорновіл був депутатом Львівської обласної ради.

У 1993-1997 роках діяч був заступником директора і директором науково-видавничого підприємства "Мета". Певний час Тарас був радником свого батька В'ячеслава Чорновола. Брав участь у протестних акціях "Повстань, Україно!" у 2002—2003 роках.

Чорновіл був депутатом Львівської облради, фото з мережі

У 2000 році Чорновіл вперше потрапив до Верховної Ради. Через 2 роки знову пройшов до парламенту від блоку Віктора Ющенка "Наша Україна". У 2004 році Тарас став довіреною особою Віктора Януковича, який тоді балотувався у президенти. Також він очолював його виборчий штаб, за що багато активістів звинуватили політика у зраді.

Чорновіл співпрацював з Януковичем, фото pravda.com.ua

Пізніше Чорновіл розповідав, що повірив у команду Януковича, тому й вступив у Партію регіонів. Також він казав, що Янукович не керував країною, а російський "смотрящий". У 2008 році політик покинув Партію регіонів. Певний час входив до депутатської групи "Реформи заради майбутнього".

У 2014 році Чорновіл на Майдані перепросив за те, що входив до Партії регіонів: "Я хочу вибачитися перед тими з вас, хто у 2004 році розібрався, хто такий Янукович, а мені забракло розуму… Янукович упевнений, що в нього є тил — Донбас. Покажіть йому, що в нього немає цього тилу".

Чорновіл вибачався за співпрацю з Януковичем, фото "Главред"

Чорновіл підтримував п'ятого президента України Петра Порошенка. А от владу президента Володимира Зеленського він критикував.

Де зараз Тарас Чорновіл

У 2023 році Чорновіл образив керівницю медслужби "Вовків Да Вінчі" Аліну Михайлову. Він опублікував частину інтерв'ю медикині з журналісткою Яніною Соколовою і назвав її "подолігархічною шмарою". Після критики з боку українців політик видалив допис і сказав, що не хотів образити Михайлову.

Чорновіл образив Аліну Михайлову, скриншот з його тг-каналу

Згодом на екснардепа вчинили напад біля його будинку. Четверо молодиків облили його сечею та зеленкою та викинули у сміттєвий контейнер. Після цього Михайлова назвала Чорновола "політичною проституткою". Тоді Чорновіл заявив, що це було "політичним замовленням".

На Чорновола вчиняли напад, фото УНІАН

Зараз Чорновіл веде свій YouTube-канал, де аналізує суспільно-політичну ситуацію. Зокрема, він критикує владу президента Володимира Зеленського. У фейсбуці політик зазначив, що працює політологом як "незалежний експерт".

Чорновіл веде свій YouTube-канал, скриншот з його YouTube-каналу

Раніше "Телеграф" писав, що відомо про дружину громадського діяча і політика В'ячеслава Чорновола. Вони одружилися у засланні.