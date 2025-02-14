Запросив Сердючку на шоу ще у 1996 році: яким був у молодості зірковий телеведучий Костянтин Грубич

Телеведучий зробив блискучу кар'єру

Костянтин Грубич — популярний український журналіст і ведучий, який працює на телебаченні понад 30 років. За цей час він був автором і ведучим різних проєктів, але починав кар'єру з дитячих програм.

"Телеграф" вирішив нагадати, яким був Костянтин Грубич у молодості.

Кар'єра Костянтина Грубича

Майбутній телеведучий народився у 1963 році у Полтаві. Почав писати статті в газету ще під час навчання в школі. Згодом вступив на факультет журналістики у Київський університет імені Тараса Шевченка.

Костянтин Грубич у дитинстві, фото "1+1"

Грубич служив у радянській армії на Забайкаллі. Там він друкувався у газеті "Боевое знамя". Тоді Костянтина прийняли до Спілки журналістів СРСР, і він став наймолодшим її членом.

Костянтин почав роботу на українському телебаченні в 1989 році. Це була головна редакція програм для дітей та юнацтва. Попрацювавши там кілька років, Грубич створив програму ділової гри для підлітків "Клас-юніор-бізнес". У проєкті він був і ведучим.

На початку 90-х Грубич одружився зі своєю обраницею Світланою. Жінка вразила його красою, тож він вирішив не тягти зі шлюбом. Подружжя разом до сьогодні: у 2024 році вони відзначили 30-ту річницю шлюбу. Костянтин і Світлана мають двох дітей: доньку Владу та сина Ярослава.

Грубич з дружиною у 90-х, фото з його соцмереж

Грубич з дружиною зараз, фото з його соцмереж

У 1995 році Грубич став автором юнацької програми "Вибрики", в якій був ведучим. Там різні публічні особистості відповідали на питання українців. Проєкт номінували на премію "Золота ера" як найкраще ток-шоу. Грубич одним із перших розкрив персонажа Вєрки Сердючки широкій аудиторії. Пізніше телеведучого запросили до розробки дитячо-юнацького мовлення на "1+1".

Грубич з Вєркою Сердючкою у шоу "Вибрики", фото з мережі

У 1998 році Грубич почав вести власний проєкт "Дитячий сеанс", який транслювали щодня. Після цього чоловік став працювати ведучим щоденної програми "Не всі вдома". Програму закрили через кризу на телебаченні.

Грубич у 2000-х, фото з мережі

У 2000 році Грубич став репортером "ТСН". Попрацювавши там 5 років, чоловік почав робити сюжети для програми "Смачна країна". А от у проєктах "Глухоманія із Костянтином Грубичем" і "Сніданок з 1+1" працював недовго. У 2007 році Костянтину запропонували стати ведучим "Смачної країни". Після цього Грубича призначили керівником та ведучим проєкту "Знак якості" на "Інтері".

Грубич - ведучий програми "Знак якості", фото "Інтера"

Певний час Костянтин вів рубрику "Польова кухня" у програмі "ТСН-тиждень". У 2021 році Грубич став одним із ведучим інфотейнмент-шоу "Твій день". Зараз він працює у "Сніданку. Онлайн". Там він веде рубрику "Знаю-споживаю".

Грубич в інфотейнмент-шоу "Твій день", фото "1+1"

Грубич працює у "Сніданку. Онлайн".

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