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Запросив Сердючку на шоу ще у 1996 році: яким був у молодості зірковий телеведучий Костянтин Грубич

Автор
Вікторія Козар
Дата публікації
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Автор
Костянтин Грубич у молодості Новина оновлена 14 лютого 2025, 15:59
Костянтин Грубич у молодості. Фото Колаж "Телеграфу"

Телеведучий зробив блискучу кар'єру

Костянтин Грубич — популярний український журналіст і ведучий, який працює на телебаченні понад 30 років. За цей час він був автором і ведучим різних проєктів, але починав кар'єру з дитячих програм.

"Телеграф" вирішив нагадати, яким був Костянтин Грубич у молодості.

Кар'єра Костянтина Грубича

Майбутній телеведучий народився у 1963 році у Полтаві. Почав писати статті в газету ще під час навчання в школі. Згодом вступив на факультет журналістики у Київський університет імені Тараса Шевченка.

Костянтин Грубич дитинство
Костянтин Грубич у дитинстві, фото "1+1"

Грубич служив у радянській армії на Забайкаллі. Там він друкувався у газеті "Боевое знамя". Тоді Костянтина прийняли до Спілки журналістів СРСР, і він став наймолодшим її членом.

Костянтин почав роботу на українському телебаченні в 1989 році. Це була головна редакція програм для дітей та юнацтва. Попрацювавши там кілька років, Грубич створив програму ділової гри для підлітків "Клас-юніор-бізнес". У проєкті він був і ведучим.

На початку 90-х Грубич одружився зі своєю обраницею Світланою. Жінка вразила його красою, тож він вирішив не тягти зі шлюбом. Подружжя разом до сьогодні: у 2024 році вони відзначили 30-ту річницю шлюбу. Костянтин і Світлана мають двох дітей: доньку Владу та сина Ярослава.

Грубич у молодості
Грубич з дружиною у 90-х, фото з його соцмереж
Костянтин Грубич з дружиною
Грубич з дружиною зараз, фото з його соцмереж

У 1995 році Грубич став автором юнацької програми "Вибрики", в якій був ведучим. Там різні публічні особистості відповідали на питання українців. Проєкт номінували на премію "Золота ера" як найкраще ток-шоу. Грубич одним із перших розкрив персонажа Вєрки Сердючки широкій аудиторії. Пізніше телеведучого запросили до розробки дитячо-юнацького мовлення на "1+1".

Грубич програма "Вибрики"
Грубич з Вєркою Сердючкою у шоу "Вибрики", фото з мережі

У 1998 році Грубич почав вести власний проєкт "Дитячий сеанс", який транслювали щодня. Після цього чоловік став працювати ведучим щоденної програми "Не всі вдома". Програму закрили через кризу на телебаченні.

Костянтин Грубич кар'єра
Грубич у 2000-х, фото з мережі

У 2000 році Грубич став репортером "ТСН". Попрацювавши там 5 років, чоловік почав робити сюжети для програми "Смачна країна". А от у проєктах "Глухоманія із Костянтином Грубичем" і "Сніданок з 1+1" працював недовго. У 2007 році Костянтину запропонували стати ведучим "Смачної країни". Після цього Грубича призначили керівником та ведучим проєкту "Знак якості" на "Інтері".

Грубич вів програму "Знак якості"
Грубич - ведучий програми "Знак якості", фото "Інтера"

Певний час Костянтин вів рубрику "Польова кухня" у програмі "ТСН-тиждень". У 2021 році Грубич став одним із ведучим інфотейнмент-шоу "Твій день". Зараз він працює у "Сніданку. Онлайн". Там він веде рубрику "Знаю-споживаю".

Грубич у "Твій день"
Грубич в інфотейнмент-шоу "Твій день", фото "1+1"
Де Костянтин Грубич зараз
Грубич працює у "Сніданку. Онлайн".

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Теги:
#Молодість #Діяльність #Костянтин Грубич