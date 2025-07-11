День Ольги 11 липня: барвисті привітання з іменинами у листівках і картинках

Надішліть іменинниці цього дня красиву листівку

У п’ятницю, 11 липня, православні віряни та греко-католики вшановують пам’ять святої рівноапостольної княгині Ольги. Цього дня усі жінки та дівчата з ім’ям Ольга відзначають День ангела. За традицією, у свято заведено вітати всіх знайомих Ольг з їхнім іменним днем.

Княгиня Ольга — одна з найяскравіших особистостей в історії Київської Русі. Після хрещення під ім’ям Олена в Константинополі вона відіграла важливу роль у підготовці християнізації держави. Свята Ольга вважається небесною покровителькою всіх жінок з ім’ям Ольга.

З раннього дитинства Ольга проявляє себе як активна, енергійна та рухлива дівчинка. Вона завжди прагне допомагати оточуючим та глибоко співпереживає іншим. У дорослому віці Ольга стає рішучою особистістю, з сильним характером та здатністю стійко долати будь-які життєві випробування.

"Телеграф" підготував барвисті листівки та картинки, щоб ви могли привітати подруг, колег, родичок чи просто знайомих Ольг з їхніми іменинами. Надішліть привітання у соцмережі, месенджері.

Нагадаємо, що цього місяця є низка цікавих свят. Раніше "Телеграф" публікував календар значних дат і вихідних на липень 2025 року.