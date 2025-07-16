Українські прізвища, що походять від озер та лісів: перевірте своє

У цьому списку є прізвища, які носять сучасні українці

Кожне українське прізвище має свою історію та значення. Деякі прізвища вказують на козацьке чи князівське походження, а за іншими зрозуміло, як вони були утворені.

На порталі Romanko розповіли, звідки з’явилися прізвища, пов’язані з назвами місцевості. Ще в 17 столітті наші предки замислилися над тим, що кожній людині необхідне прізвище.

Є група прізвищ, яка походить від назв місцевості, яка оточувала українців або в якій вони мешкали. Такі прізвища походять від слів поле, ліс, лан, гай, луг, гора, річка, озеро, сад і навіть назв будівель: замок, комора, башта, гребля.

До цих слів додавали суфікси "вий" чи "ний" і таким чином вийшли такі українські прізвища:

Польовий

Лісовий

Гайовий

Лановий

Луговий

Горовий

Річковий

Озерний

Садовий

Замковий

Комірний

Баштовий

Загребельний

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що деяким українським прізвищам тисяча років. У цьому списку може бути і ваше прізвище.