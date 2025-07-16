Украинские фамилии, которые произошли от озер и лесов: проверьте свою

В этом списке точно есть фамилии, которые носят современные украинцы

Каждая украинская фамилия имеет свою историю и значение. Некоторые фамилии указывают на казацкое или княжеское происхождение, а в других понятно, как они были образованы.

На портале Romanko рассказали, откуда появились фамилии, относящиеся к названиям местности. Еще в 17 веке наши предки задумались над тем, что каждому человеку необходима фамилия.

Есть группа фамилий, которая происходит от названий местности, которая окружала украинцев или где они жили. Такие фамилии происходят от слов поле, лес, поле, роща, луг, гора, река, озеро, сад и даже названий зданий: замок, кладовая, башня, плотина.

К этим словам добавляли суффиксы "вий" или "чий" и таким образом вышли такие украинские фамилии:

Польовий

Лісовий

Гайовий

Лановий

Луговий

Горовий

Річковий

Озірний

Садовий

Замковий

Комірний

Баштовий

Загребельний.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что некоторым украинским фамилиям тысяча лет. В этом списке может быть и ваша фамилия.