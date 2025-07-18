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З Днем родини! Красиві привітання у листівках для близьких і рідних людей 18 липня

Автор
Тетяна Кармазіна
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День ідеальної родини відзначається 18 липня
День ідеальної родини відзначається 18 липня. Фото Freepik

Найкращий день, щоб сказати теплі слова і побажати найкращого

У п’ятницю, 18 липня, в Україні та по всьому світу за календарем відзначають свято — День ідеальної родини, присвячений силі сімейних зв’язків і тим теплим моментам, які роблять нас по-справжньому близькими.

Насправді ідеальних сімей не буває — і цей день зовсім не про досконалість. Він про щастя бути разом, про спільні спогади, традиції, вміння чути один одного та берегти сімейні цінності.

Головне завдання Дня ідеальної сім’ї — просування образу міцної та гармонійної родини, заснованої на коханні, повазі та взаємній підтримці. Це свято покликане надихати людей створювати затишок та тепло у своїй оселі, а також нагадувати про важливість піклування про близьких.

Це чудова нагода зібратися з рідними та разом згадати про те, наскільки важливими є турбота, взаємна підтримка, довіра та любов, якими ви ділитеся щодня. Щоб порадувати близьких красивою листівкою 18 липня, "Телеграф" підготував найкращі вітальні картинки до свята.

З Днем сім’ї 2025: листівки і картинки

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з днем сім’ї листівка
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Нагадаємо, що цієї п’ятниці українці відзначають народне свято Омелянів день. Ми розповідали, що не можна робити сьогодні 18 липня, щоб не залишила удача.

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#День сім'ї #Поздоровлення #Свята #Листівки