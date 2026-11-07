Північний міст у Києві знову закритий після нічної атаки. Як без нього дістатись з одного берега на інший

В міст влучило кілька ракет РФ

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Північний міст у Києві знову перекрито в обидві сторони. Внаслідок балістичної атаки Росії на Київ в ніч на 7 листопада він отримав пошкодження.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, пошкодження оцінюють фахівці. Також рух тимчасово перекритий вулицею Волноваською (від перехрестя з бульваром Вацлава Гавела до перехрестя з вулицею Світлодарською).

Кличко поінформував, що на Північному мосту вже працюють дорожники та комунальники. Пошкоджено дорожнє полотно, контактна тролейбусна лінія, лінія електропередач. Окрім того, вибуховою хвилею на парковці біля мосту пошкоджені п'ять вантажних автомобілів.

"Телеграф" розповідає, як можна дістатися з одного на інший берег у столиці в обхід Північного мосту. Окрім нього між лівим і правим берегами Києва можна проїхати через міст Метро, міст Патона, Дарницький міст, Подільський мостовий перехід або Південний міст.

Міст Метро, міст Патона та Дарницький міст

Об’їхати Північний міст автомобілем можна через міст Метро, міст Патона або Дарницький міст. Під час повітряної тривоги рух цими переправами не обмежують. Ними можна проїхати через Дніпро в обох напрямках.

Міст Метро поєднує автомобільний рух із лінією метрополітену. Дарницький – автомобільне та залізничне сполучення.

Як проїхати Подільським і Південним мостами

Ще один шлях через Дніпро – Подільський мостовий перехід. Якщо оголошують повітряну тривогу, рух в обох напрямках зупиняють на 15 хвилин. Таку саму паузу роблять після оголошення відбою, а потім відновлюють рух у повному обсязі.

На Південному мосту правила залежать від напрямку. Під час повітряної тривоги транспорт із лівого на правий берег їде без обмежень. Рух із правого на лівий берег зупиняють на 15 хвилин від моменту оголошення тривоги, після чого відновлюють.

На Південний міст у напрямку лівого берега можна виїхати зі Столичного шосе, Наддніпрянського шосе та з боку автовокзалу "Видубичі". Цими під’їздами можна скористатися, щоб прокласти маршрут в об’їзд через південну частину міста.

Чим важливий Північний міст

Північний міст у Києві – критично важлива транспортна артерія. Щодня ним перетинають Дніпро сотні тисяч мешканців столиці. Міст з’єднує правобережну частину міста з Троєщиною, Воскресенкою та Райдужним на лівому березі.

Північний міст. Фото: tykyiv.com

Північний міст перебирає на себе значну частину навантаження з інших столичних мостів і підтримує міську логістику. Щодня переправою користуються жителі Оболоні, Троєщини, Воскресенки та інших житлових масивів.

Північний міст будували п’ять років, а відкрили в грудні 1976 року. Він має три частини: унікальний асиметричний вантовий міст через Дніпро, міст через Десенку та шляхопровід до Труханового острова.

В ніч на 7 листопада Росія атакувала Київ балістикою — наслідки

Росіяни завдали ударів у дві хвилі — після 22 годин 6 листопада, та після 1 години ночі на 7 листопада. Травмовано п'ятьох людей, серед них дитина.

Руйнування через нічну атаку. Фото:ДСНС

У Солом’янському районі виникли пожежі та сталося руйнування і пошкодження житлових будинків, дитячого садка й нежитлової будівлі. За однією з адрес частково зруйновано фасад першого поверху п’ятиповерхового житлового будинку.

Раніше "Телеграф" розповідав, що ввечері 6 листопада росіяни атакували мости Запоріжжя. Що відомо та чим особливі переправи через Дніпро.