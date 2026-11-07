Слов'янськ рівняють із землею, але місто продовжує жити: репортаж Яна Доброносова

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Російські війська продовжують обстрілювати Слов’янськ на Донеччині. Прифронтове місто зазнає руйнувань: пошкоджені будівлі, розбиті вулиці та знищена інфраструктура стають частиною повсякденного життя місцевих жителів.
Слов’янськ відвідав кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. Він показав, як нині виглядає місто, після постійних російських атак.
Серед об’єктів, які показав фотокореспондент, — місцевий хіміко-механічний технікум. Від навчального закладу, який колись був частиною життя міста, залишилися руїни.
"Це хіміко-механічний технікум. У цьому технікумі мій дідусь був ректором усе моє дитинство, понад 20 років. Дідусь цього не побачив, але дивіться, що вони зробили з його закладом", — розповів Ян Доброносов.
За даними карти DeepState станом на 7 листопада, відстані від Слов'янська до найближчих позицій противника становить близько 10,5 км.
Попри безпосередню близькість фронту та постійну загрозу атак, місто не завмерло: вулиці Слов’янська захищають антидроновими сітками, намагаючись убезпечити пересування людей і транспорту. Місцеві жителі продовжують жити й працювати в умовах, коли небезпека залишається зовсім поруч.