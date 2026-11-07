Слов'янськ рівняють із землею, але місто продовжує жити: репортаж Яна Доброносова

Руїни, антидронові сітки та люди на вулицях

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Російські війська продовжують обстрілювати Слов’янськ на Донеччині. Прифронтове місто зазнає руйнувань: пошкоджені будівлі, розбиті вулиці та знищена інфраструктура стають частиною повсякденного життя місцевих жителів.

Слов’янськ відвідав кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. Він показав, як нині виглядає місто, після постійних російських атак.

Серед об’єктів, які показав фотокореспондент, — місцевий хіміко-механічний технікум. Від навчального закладу, який колись був частиною життя міста, залишилися руїни.

"Це хіміко-механічний технікум. У цьому технікумі мій дідусь був ректором усе моє дитинство, понад 20 років. Дідусь цього не побачив, але дивіться, що вони зробили з його закладом", — розповів Ян Доброносов.

Руїни хіміко-механічного технікуму у Слов'янську. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Руїни хіміко-механічного технікуму у Слов'янську. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

За даними карти DeepState станом на 7 листопада, відстані від Слов'янська до найближчих позицій противника становить близько 10,5 км.

Відстані від Слов'янська до найближчих позицій противника. Карта DeepState 7 листопада 2026

Попри безпосередню близькість фронту та постійну загрозу атак, місто не завмерло: вулиці Слов’янська захищають антидроновими сітками, намагаючись убезпечити пересування людей і транспорту. Місцеві жителі продовжують жити й працювати в умовах, коли небезпека залишається зовсім поруч.

Напис "Слов'янськ - це Україна". Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Чоловік проїзджає повз зруйновану будівлю у Слов'янську. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Український військовий у Слов'янську. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Місто захищене антидроновими сітками. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Життя в місті триває. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Місцева жителька їсть хліб. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Зруйнований балкон у Слов'янську. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Жінка біля зруйнованої будівлі у Слов'янську. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Зруйнована будівля у Слов'янську. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Місто захищене антидроновими сітками. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Місто захищене антидроновими сітками. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Місто захищене антидроновими сітками. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

НКР на вулицях Слов'янська. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Чоловік відновлює електромережу у Слов'янську. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Місто захищене антидроновими сітками. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Мешканці Слов'янська прийшли за водою. Фото: Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Раніше "Телеграф" розповідав, як зараз працюють енергетики у Краматорську.