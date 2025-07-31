Це не жарт і образа. Ось як звучить унікальне і рідкісне українське прізвище

Версій походження чимало

Прізвища в Україні є унікальні, смішні та навіть можуть вказувати на риси характеру або здивувати. Серед таких незвичних родових назв виділяється прізвище Пидорашко, яке має цікаву етимологію та обмежене географічне поширення.

"Телеграф" розповість, що про нього відомо. А також, скільки людей живе в Україні.

За даними порталу "Рідні", прізвище Пидорашко носять приблизно 5 осіб. Основна концентрація носіїв цього прізвища спостерігається у Полтавській області.

Прізвище Пидорашко

Що воно означає

Похідне від прізвиська або імені

Основа "Пидор-" може бути трансформацією імені Феодор (Федір), як це траплялося в народному мовленні. У діалектах "Пидор" — спрощене, знижене або жартівливе від Федір. Така форма зафіксована в українському фольклорі, зокрема в піснях.

Служить зменшувальним, ласкавим або етнічним маркером. Часто вживалося на Лівобережжі — Полтавщині, Сумщині, Чернігівщині.

У сучасній мові слово "пидор" має грубу і негативну конотацію, але варто памʼятати, що старіші форми слів могли не мати сучасного значення.

Деякі теорії кримського форуму наводять альтернативні версії: наприклад, що слово походить від українського дієслова "підорати" (обрізати, пашити), з утворенням типу "Підоригора" (той, хто обробляв гору) . Однак ця версія не має історичного підтвердження у формі "‑ашко", тому малоймовірна в даному випадку.

Ймовірно, це прізвище утворилось ще в XIX столітті або раніше, коли іменні прізвиська перетворювались на спадкові прізвища.

Раніше "Телеграф" писав, скільки в Украні людей живе з прізвищем відомої зрадниці-акторки.