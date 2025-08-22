Рус

Унікальні фрески та власна друкарня: якою була перша багатоповерхівка в Ужгороді

Наталя Граковська
Перша п’ятиповерхова будівля в Ужгороді
Перша п’ятиповерхова будівля в Ужгороді. Фото Колаж "Телеграфу"

Будівля колишнього Василіянського монастиря тепер належить університету

В Ужгороді можна побачити чимало старих будівель з цікавою історією, і одна з них розташована на вулиці Августина Волошина. Зараз тут знаходиться фізичний факультет Ужгородського національного університету, але спочатку ця будівля зводилася як чоловічий монастир і стала першою багатоповерховою спорудою в Ужгороді.

За даними закарпатського краєзнавця Людвіга Філіпа, збирати кошти на будівництво Василіянського монастиря розпочали у 1906 році. Ініціатором виступив отець Йоахим Хома, якому вдалося зібрати близько 40 тисяч крон пожертв, а також заручитися підтримкою єпископа Юлія Фірцака. Основну ж суму — майже 300 тисяч крон — виділила державна скарбниця. Уже в жовтні 1907 року освятили фундамент, а наприкінці 1911-го розпочали основні будівельні роботи за проєктом ужгородського архітектора Ерне Колоша. Влітку 1912 року будівлю було завершено, і на її даху встановили триметровий хрест.

Василіянський монастир в Ужгороді

До Першої світової війни це була найвища споруда міста — триповерхові бічні крила та чотириповерховий центральний корпус височіли над малоповерховою забудовою Ужгорода. Пізніше, у міжвоєнний період, бічні частини надбудували, перетворивши будівлю на п’ятиповерхову. Усередині розташовувалися 56 кімнат, кілька великих залів та каплиця з розписами відомого художника Йосипа Бокшая. Ці унікальні фрески сьогодні приховані під шарами штукатурки, і їхнє відновлення, за словами мистецтвознавців, малоймовірне.

Спочатку будинок був чотириповерховим, але потім добудували ще один поверх

Монастир швидко став важливим духовним та освітнім центром. Тут були кімнати для монахів і вихованців, яких у різні роки налічувалося від 80 до 100 осіб. У 1925 році при монастирі відкрилася друкарня, яка випускала релігійну та просвітницьку літературу, а також книги з історії та культури Закарпаття. У 1937-му тут почала роботу класична гімназія з навчанням українською мовою.

Випускники класичної гімназії при Василіянському монастирі

Після приходу радянської влади у 1949 році монастир було закрито, а його майно націоналізовано. Каплицю та розписи знищили або замалювали, частину приміщень переобладнали під аудиторії та кабінети. Будівлю передали Ужгородському державному університету. Спочатку тут розмістився біологічний факультет з унікальним зоомузеєм, пізніше — фізичний факультет.

